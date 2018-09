Un tsunami llega a las costas de Indonesia tras varios terremotos, uno de ellos de magnitud 7,5

Un tsunami de cerca de dos metros ha golpeado este viernes la localidad indonesia de Palu, situada en la isla de Célebes, poco después de varios terremotos en la zona, uno de ellos de magnitud 7,5, en la escala de Richter.

Fuentes citadas por el diario local The Jakarta Post han confirmado lo ocurrido, sin que por el momento haya balance de víctimas. "Sí, se ha producido una entrada potente de agua (desde el mar)", ha dicho un directivo de un museo local. Vídeos publicados en las redes sociales muestran la zona de la costa inundada y varias viviendas y edificios totalmente inundados.

Por su parte, el director de la Agencia Meteorológica y Geofísica de Indonesia (BMKG), Dwikorita Karnawati, ha subrayado que el tsunami "ha terminado". "La situación es caótica, la gente está corriendo por las calles y se han derrumbado edificios. Un barco ha sido arrastrado a la costa", ha relatado, en declaraciones a la agencia británica de noticias Reuters.

Las autoridades han ordenado además el cierre del aeropuerto de Palu, una localidad turística situada en una bahía famosa por sus playas y deportes acuáticos. Las conexiones telefónicas han quedado además cortadas de manera temporal.

El Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS) informó inicialmente de un seísmo de magnitud 6,1 originado a solo 18 kilómetros de profundidad. Un portavoz de la agencia de respuesta frente a emergencias (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, ha cifrado en un muerto y una decena de heridos el balance provisional de víctimas.

"Las réplicas son frecuentes (...) Algunas casas se han venido abajo", ha afirmado a través de un mensaje a Reuters. Una de estas réplicas superó incluso al primer seísmo y alcanzó una magnitud de 7,5, según el informe remitido por el USGS, que sitúa el hipocentro a 10 kilómetros de la superficie.

El epicentro de este segundo seísmo se ha situado a poco más de 80 kilómetros de la localidad de Palu, donde viven más de 280.000 personas, según el instituto norteamericano.

El archipiélago de Indonesia se encuentra enclavado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que le convierte en escenario recurrente de este tipo de fenómenos. Casi 500 personas murieron en julio y agosto por una batería de seísmos que afectó a la isla de Lombok.

Its so close to my city. After earthquakes then we attack by tsunami again. Please pray for us :( #PrayForDonggala #Gempa pic.twitter.com/9Q7fWBuOer