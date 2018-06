La UE, dispuesta levantar las sanciones a Hamas si forma un gobierno de unidad

La UE podría retirar las sanciones impuestas a Hamás si se forma un Gobierno palestino de unidad, tal como pidió hoy el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, según informaron fuentes cercanas al presidente francés, Nicolas Sarkozy, a la televisión France 2, y recoge el diario 'Haaretz'.

La UE considera a Hamás una organización terrorista y, en consecuencia, rechaza negociar directamente con el grupo a pesar de ser el partido más votado en las elecciones legislativas de 2006.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, propuso la formación de un gobierno de unidad provisional que prepare el camino para la celebración "simultánea" de elecciones parlamentarias y presidenciales y pidió que "todas" las facciones palestinas se reúnan "inmediatamente" en Egipto para superar sus diferencias.

"Lo que se requiere, si queremos llegar a un acuerdo y yo espero que queramos llegar a un acuerdo, es la formación de un gobierno de unidad nacional que asuma el levantamiento del bloqueo (israelí), la apertura de los pasos fronterizos, la reconstrucción y la celebración simultánea de elecciones presidenciales y legislativas", declaró el presidente durante la cumbre económica de la Liga Árabe, que se celebra en Kuwait.

"Lo realmente apropiado y necesario es que todos nos reunamos inmediatamente en el territorio de Egipto", prosiguió. El propósito, añadió, de este encuentro debería ser "alcanzar un acuerdo después de miles de horas de conversaciones".

Siria defiende al pueblo palestino

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que obtuvo en enero de 2006 la victoria en las elecciones parlamentarias palestinas, se hizo con el control militar de la Franja de Gaza en junio de 2007 a costa de sus rivales de Al Fatá, el partido de Abbas. Este enfrentamiento puso fin al gobierno de unidad imperante hasta entonces bajo la presidencia de Hamás, y desde entonces Al Fatá controla Cisjordania con un gobierno propio y Hamás domina la Franja con su propio Ejecutivo.

Durante su intervención ante la cumbre, el presidente de Siria, Bachar al Assad, un aliado de Hamas, instó a los países árabes a declarar a Israel "entidad terrorista" en respuesta a la ofensiva lanzada en las tres últimas semanas contra la Franja de Gaza, que causó la muerte de alrededor de 1.300 personas. "Debemos dejar claro nuestro apoyo a la resistencia palestina", declaró. "Sugieron que esta cumbre declare oficialmente a la entidad sionista como entidad terrorista", añadió.

Egipto acusa a Hamas

Por su parte, el presidente de Egipto, Hosni Mubarak, acusó a Hamás de haber provocado la ofensiva israelí por negarse a prorrogar la tregua y, por tanto, pidió al movimiento islamista que asuma sus responsabilidades. "Todos ustedes conocen los esfuerzos de Egipto para ampliar el alto el fuego y nuestras advertencias de que un rechazo por parte de las facciones supondría una invitación abierta a Israel para que llevase a cabo la agresión", manifestó.

En todo caso, aseguró que su país continuará con sus esfuerzos para conseguir la reconciliación entre los palestinos, ya que "sin ella, no habrá estabilidad ni reconstrucción en Gaza y no se pondrá fin al embargo". "Nosotros haremos todo lo posible, pero si las facciones no responden, entonces pediremos la ayuda de Dios para quienes se ayudan a sí mismos", aseveró.

Mubarak advirtió de que la resistencia a la ocupación, aunque legítima, debe tener en cuenta tanto las ganancias como las pérdidas, al tiempo que acusó a ciertos sectores de explotar la crisis de Gaza para dividir al mundo árabe en dos facciones, una moderada y otra radical. "Las relaciones árabes no se encuentran en su mejor momento", afirmó.

Durante la cumbre, el Rey saudí, Abdulá, anunció una donación de 1.000 millones de dólares "como contribución en cumplimiento del programa propuesto en esta cumbre para la reconstrucción de Gaza".