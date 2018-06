Cuba recibe a Obama con perspectiva de diálogo, pero con cautela

AFP 19/01/2009 - 17:21

Cuba recibe al undécimo presidente de Estados Unidos que enfrenta en 50 años de revolución, Barack Obama, por primera vez con la perspectiva de una distensión del conflicto, que impone desafíos al gobierno de Raúl Castro y alienta a la población.

La nueva administración llega en momentos en que el régimen cubano goza del acercamiento de América Latina, pero tiene el peso de las expectativas de cambios que creó Raúl Castro en la isla y en el exterior.

Tras ocho años de tensiones con George W. Bush y la sucesión del poder sin trastornos en Cuba por la enfermedad de Fidel Castro, Raúl y Obama representan la posibilidad de un giro en la esquizofrénica relación bilateral, aunque visto con cautela.

Obama reiteró en estos días su promesa de suprimir las restricciones a viajes y remesas desde Estados Unidos a Cuba que aprobó Bush, y a dialogar si la isla avanza en libertades, pero sin levantar el embargo que rige desde 1962.

"Liberen a esos presos políticos, accedan a abrir la economía y a levantar algunas de las estructuras opresivas", expresó la futura secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Raúl dijo estar a favor de hablar "sin intermediarios" y en "igualdad de condiciones", y llegó incluso a proponer, de visita en Brasil, un canje de presos políticos por cinco cubanos condenados en Estados Unidos por espionaje.

Pero el 1 de enero en el acto de los 50 años de la revolución llamó a no ablandarse "con los cantos de sirena del enemigo" pues "nunca dejará de ser agresivo, dominante y traicionero".

Su hermano Fidel, símbolo del antagonismo a Washington, sentó posición en un editorial: Cuba no habla "con garrote y zanahoria".

No muchos en Cuba esperan que Obama elimine el embargo pero sí la limitación a los viajes y remesas, tema sensible pues más de un millón de cubanos vive en Florida.

Armando Hart, ideólogo del Partido Comunista, vislumbró un "nuevo escenario en la confrontación histórica con el imperialismo" y un desafío para la revolución, acostumbrada al choque frontal, si Obama cumple sus promesas.

Un reto en una Cuba marcada por el amor-odio a su enemigo: igual se ven jóvenes con camisetas de banderas estadounidenses o se leen vallas como la que reza: "Señores imperialistas: ¡No les tenemos absolutamente ningún miedo!.

"Estamos cansados del conflicto. Dicen que quieren hablar pero del dicho al hecho... Ojalá Obama cumpla. Tengo un hermano en Miami y hace años no lo veo", dijo un plomero de 46 años.

En Miami muchos rechazan las restricciones de Bush; pero tradicionalmente republicanos, los grupos del exilio han defendido el embargo esperando ver caer a los Castro. Ahora se alistan para eventuales recortes de los millonarios fondos que reciben.

"Obama tendrá más maniobra. No debe su éxito a los cubano-estadounidenses de la Florida", opinó Daniel Erickson, de Diálogo Interamericano, con sede en Washington.

En la isla la oposición discrepa. Para Eloy Gutiérrez Menoyo, ex comandante que estuvo exiliado y preso, un cambio en la política de Washington ayudaría a una apertura. Vladimiro Roca cree por su parte que "Cuba no es prioridad para Obama, y el gobierno cubano no tiene real voluntad de diálogo".

"Mucho de las penurias que pasamos es culpa del bloqueo, pero también de errores del gobierno. Obama debería quitar el pretexto a ver qué pasa", dijo un experto de computadores, de 31 años.

El embargo fue rechazado por América Latina en la cumbre de diciembre en Brasil, y en Estados Unidos cada vez más voces piden que se levante. "No funcionó durante casi 50 años", estimó Wayne Smith, ex diplomático de Washington en Cuba.

Presidentes latinoamericanos ven el 17 de abril en la V Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago, la ocasión de pedir a Obama que quite el embargo como muestra de una nueva mirada a la región.

El historiador cubano Rafael Rojas, exiliado en México, cree que si Raúl "no inicia pronto las reformas que Cuba necesita" la región debe reevaluar la estrategia que, dice, está usando para propiciarlas.

mis/cb/tlp