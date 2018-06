Israel prosigue la retirada de tropas de Gaza y espera terminar antes de la toma de posesión de Obama

19/01/2009 - 20:40

CIUDAD DE GAZA/KUWAIT, 19 (Reuters/EP) Israel continuó hoy con la retirada gradual de sus tropas de la Franja de Gaza tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Hamás y que entró en vigor ayer. Según algunas fuentes israelíes, la retirada podría estar completada antes de que el nuevo presidente, Barack Obama, tome posesión mañana de su cargo, si bien este extremo no ha sido confirmado aún oficialmente. Entretanto, la ayuda humanitaria entró hoy de forma abundante en el territorio costero, tras 22 días de operación militar israelí.

Los soldados y tanques que entraron en Gaza el pasado 3 de enero en el marco de la operación 'Plomo fundido' iniciaron anoche su retirada y continuaron hoy abandonando el territorio costero, si bien el Ejército hebreo ha dejado claro que sigue preparado para responder a cualquier incidente o enfrentamiento.

Fuentes israelíes citadas por Reuters indicaron que las tropas se habrán retirado por completo antes de que Obama preste juramento de su cargo. El acto está previsto a las 12:00 hora local (18:00 hora española, 19:00 hora israelí). Sin embargo, el portavoz del Gobierno israelí, Mark Regev, no ha querido confirmar este calendario, afirmando que si Gaza permanece tranquila la retirada israelí será prácticamente inmediata.

Por su parte, Hamás anunció hoy que sigue dispuesto a rearmarse a pesar de las amenazas de Israel de suspender el alto el fuego en la Franja de Gaza si se hace con nuevos cohetes y demás tipos de armas. "Queráis lo que queráis, la fabricación de armas para guerra santa es nuestra misión y sabemos cómo adquirirlas", declaró en rueda de prensa un portavoz del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qassam, Abu Ubaida.

Asimismo, aseguró que "todas las opciones están abiertas" si Israel no retira sus fuerzas de la Franja de Gaza en el plazo de una semana, tal como exigió ayer Hamás tras declarar un alto el fuego temporal.

Así las cosas, las autoridades egipcias han invitado a Israel y a las facciones palestinas a mantener negociaciones indirectas para lograr un acuerdo de alto el fuego a largo plazo en la Franja de Gaza. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio indicaron a la agencia de noticias MENA que está previsto que se celebren reuniones el próximo jueves con vistas a lograr mantener la tregua y levantar el bloqueo israelí.

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD

Entretanto, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, propuso hoy la formación de un gobierno de unidad nacional provisional que prepare el camino para la celebración "simultánea" de elecciones parlamentarias y presidenciales y pidió que "todas" las facciones palestinas se reúnan "inmediatamente" en Egipto para superar sus diferencias.

"Lo que se requiere, si queremos llegar a un acuerdo y yo espero que queramos llegar a un acuerdo, es la formación de un gobierno de unidad nacional que asuma el levantamiento del bloqueo (israelí), la apertura de los pasos fronterizos, la reconstrucción y la celebración simultánea de elecciones presidenciales y legislativas", declaró el presidente durante la cumbre económica de la Liga Árabe, que se celebra en Kuwait.

"Lo realmente apropiado y necesario es que todos nos reunamos inmediatamente en el territorio de Egipto", prosiguió. El propósito, añadió, de este encuentro debería ser "alcanzar un acuerdo después de miles de horas de conversaciones".

El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, también lanzó un mensaje de unidad a palestinos y árabes en su discurso durante la citada cumbre. En este sentido, pidió a los dirigentes árabes que aúnen fuerzas para respaldar a Abbas en sus esfuerzos por reunificar la Franja de Gaza, controlada por Hamás, con Cisjordania.

"Los propios palestinos deben enfrentar el reto de la reconciliación, y trabajar para alcanzar un gobierno unificado bajo el liderazgo del presidente Abbas", señaló. "Pido a todos los dirigentes árabes que se unan y apoyen este esfuerzo, no podemos reconstruir Gaza sin la unidad palestina", subrayó Ban quien, según fuentes israelíes, podría visitar mañana mismo la Franja de Gaza y el sur de Israel.

DIVISIÓN ARABE

Por su parte, durante su intervención ante la cumbre, el presidente de Siria, Bashar al Assad, un aliado de Hamás, instó a los países árabes a declarar a Israel "entidad terrorista" en respuesta a la ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza, que causó la muerte de alrededor de 1.300 personas. "Debemos dejar claro nuestro apoyo a la resistencia palestina", declaró. "Sugiero que esta cumbre declare oficialmente a la entidad sionista como entidad terrorista", añadió.

Por su parte, el presidente de Egipto, Hosni Mubarak, acusó a Hamás de haber provocado la ofensiva israelí por negarse a prorrogar la tregua y, por tanto, pidió al movimiento islamista que asuma sus responsabilidades. "Todos ustedes conocen los esfuerzos de Egipto para ampliar el alto el fuego y nuestras advertencias de que un rechazo por parte de las facciones supondría una invitación abierta a Israel para que llevase a cabo la agresión", manifestó.

En todo caso, aseguró que su país continuará con sus esfuerzos para conseguir la reconciliación entre los palestinos, ya que "sin ella, no habrá estabilidad ni reconstrucción en Gaza y no se pondrá fin al embargo". Asimismo, advirtió de que la resistencia a la ocupación, aunque legítima, debe tener en cuenta tanto las ganancias como las pérdidas, al tiempo que acusó a ciertos sectores de explotar la crisis de Gaza para dividir al mundo árabe en dos facciones, una moderada y otra radical. "Las relaciones árabes no se encuentran en su mejor momento", afirmó.

Durante la cumbre, el Rey saudí, Abdulá, anunció una donación de 1.000 millones de dólares "como contribución en cumplimiento del programa propuesto en esta cumbre para la reconstrucción de Gaza".

AYUDA Y EVALUACIÓN DE DAÑOS

Mientras, en la Franja de Gaza, los palestinos han comenzado a regresar a sus casas, pero muchos de ellos se las han encontrado completamente destruidas. Según fuentes oficiales palestinas en Gaza, el coste de la reconstrucción podría ascender a 1.900 millones de dólares.

Un responsable de Hamás indicó que 5.000 casas, 16 edificios gubernamentales y 20 mezquitas quedaron destruidas durante la ofensiva israelí, mientras que otras 20.000 casas resultaron dañadas. Por su parte, fuentes médicas en Gaza precisaron que entre los cerca de 1.300 muertos había al menos 700 civiles.

En este sentido, según los datos dados a conocer por Hamás y otros grupos islamistas, 112 de sus combatientes y 180 policías de Hamás murieron durante la ofensiva, mientras que del lado israelí sólo fallecieron diez soldados y tres civiles.

Asimismo, los equipos de expertos de la ONU han comenzado una evaluación preliminar de los daños en la Franja de Gaza, con el objetivo de calcular los recursos requeridos a medio y largo plazo para la reconstrucción del territorio palestino tras la invasión israelí, que se espera concluir en un plazo de tres semanas, tras lo cual Naciones Unidas lanzará un llamamiento de ayuda internacional.

Además, tanto la ayuda internacional como los cooperantes, sobre todo personal médico, comenzaron a entrar hoy en mayor número, principalmente desde el paso fronterizo de Rafá, para prestar asistencia a la población civil afectada por el conflicto.