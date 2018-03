Aguirre quiere recortar la asistencia jurídica gratuita a los extranjeros

Esta Sra no se ENTERA DE NADA. Primero no se enteró de lo que valia la "fiesta" de los Teatros del Canal. Ahora esto.Sabe esta Sra algo de lo que tiene entre manos.



Que pasa con la Ley de Dependencia. Ahora está empezando a llamar para pagar y con caracter retroactivo(ella decia que no lo iba a hacer),pero sabeis porqué, porque se no lo hace antes del 31 de Diciembre se va a encontrar con DEMANDAS A GOGO y las perderá todas y eso será PEOR.



Pero yo me pregunto: ¿ DONDE HA ECHADO ESTA SRA LA PARTE(aunque según ella es muy poco)QUE LE HA DADO EL GOBIERNO,ESTOS DOS AÑOS?. ¡aH! ya se en la FIESTA del TEATRO DEL CANAL y otras como esas, cuando no lo haya echado en la Calefacción de su Palacio,ya que ella decia que no le llegaba el sueldo hasta final de mes. LA TENTACION ES LA TENTACION.