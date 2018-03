¿Ha viajado a México? ¿Cree que hay alarmismo? Deje su opinión sobre la gripe porcina

Yo soy Mexicano y las cosas no están nada bien, yo soy de la ciudad de Pachuca, Hidalgo en el centro del pais a 40 min de DF, ayer por ejemplo suspendieron partido de futbol entre Pachuca vs Cruz Azul, los bares y antros cerraron, las iglesias practicamente vacías, la OMS ya declaro emergencia mundial, desgraciadamente aún existe demasiada ignorancia y hay personas que no toman las medidas que indican las autoridades, piensas que es una simple gripe, otras personas ya toman medidas usando cubrebocas, otras personas se encierran en casa, es un clima de tensión el que se siente al grado de cualquier persona que estornuda hace que la gente se aleje de ella como si fuera un caso de lepra en épocas anteriores.