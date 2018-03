Un joven estudiante lanza un zapato contra el primer ministro indio en Gujarat

26/04/2009 - 21:03

Un joven estudiante de Ingeniería Informática lanzó hoy un zapato contra el primer ministro indio, Manmohan Singh, en Gujarat, mientras daba un discurso durante un acto de la campaña electoral, aunque el lanzamiento se quedó corto y no impactó contra el mandatario, informó la agencia de noticias PTI.

NUEVA DELHI, 26 (EUROPA PRESS)

Poco después del incidente y de la detención del joven, identificado como Hitesh Chauhan, de 21 años, Singh le perdonó e instó a la Policía a no presentar cargos contra él.

"Cuando terminó el discurso el primer ministro, me llamó y me dijo 'No presentes cargos contra el chico. Lo he perdonado'", indicó el portavoz parlamentario del Partido del la Legislatura del Congreso, integrado en el Congreso Nacional Indio de Singh, Shakti Singh Gohil. "Se lo he trasladado a los responsables policiales presentes en el mitin", explicó. El primer ministro prosiguió con el discurso tras el incidente.

Chauhan, que estaba sentado en primera fila, fue rápidamente retirado por efectivos de las fuerzas de seguridad para ser interrogado. Se desconoce la razón por la que lanzó el zapato, pero se cree que lo que buscaba era lograr notoriedad pública.