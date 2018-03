Vuelven a cuestionar a ex ministro ecuatoriano que regresaría al gobierno

AFP 25/05/2009 - 16:47

Un ex jefe militar de inteligencia reiteró el lunes sus sospechas de que el ex ministro ecuatoriano Gustavo Larrea se reunió con las FARC en Ecuador, y negó que esos señalamientos sean parte de un complot, como sostiene el ex funcionario, quien será reintegrado al gobierno.

El coronel Mario Pazmiño, destituido por supuesto tráfico de información a servicios externos de seguridad, salió al paso de las denuncias que lo implican en una conspiración.

"No hay un complot. Esa es una farsa más de este señor Larrea", afirmó el oficial (r), insistiendo en que por varios análisis de seguridad el ex ministro se reunió con un jefe de las FARC en Ecuador, y no en "un tercer país" -descartando a Colombia- como señaló.

"Veo imposible que el señor haya salido fuera del país. Para mí el señor pasó por Angostura y se reunió en Ecuador", sostuvo Pazmiño aludiendo al campamento en suelo ecuatoriano donde fue abatido el número dos de la guerrilla marxista, Raúl Reyes, a manos de fuerzas colombianas.

No obstante, Larrea negó en una entrevista transmitida la víspera cualquier reunión con el líder insurgente en Ecuador, y aseguró que está esperando autorización para revelar en qué país se produjo la cita en la que, según él, gestionaba la liberación de rehenes.

La controversia saltó nuevamente en momentos en que el ex ministro, por pedido del presidente Rafael Correa, espera reintegrarse al gobierno, pese a las quejas de la oposición, que lo vincula con la guerrilla colombiana.

La muerte de Reyes desató una severa crisis que aún mantiene rotas las relaciones entre Ecuador y Colombia. El gobierno de Alvaro Uribe aseguró haberse incautado, en el operativo de unos archivos electrónicos de Reyes que relacionan a funcionarios de Correa con las FARC.

