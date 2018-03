Nadal, acostumbrado a comienzos difíciles en Roland Garros

AFP 25/05/2009 - 18:26

El español Rafael Nadal, acostumbrado a debuts complicados en las cuatro ediciones anteriores de Roland Garros, en los que se hizo con el título, tuvo de nuevo un inicio difícil, este lunes en su primer partido de la edición 2009, al ganar al brasileño Marcos Daniel con apuros.

Nadal, número uno del tenis mundial, que busca su quinto título consecutivo en Roland Garros, ganó al brasileño de 30 años, 97 en el ránking ATP, por 7-5, 6-4 y 6-3, en 2 horas y 23 minutos.

Nadal también encontró dificultades el año pasado en primera ronda ante otro brasileño, Thomaz Bellucci, al que venció por 7-5, 6-3, 6-1, antes de barrer a sus seis siguientes rivales para convertirse en el primer jugador desde el sueco Björn Borg en 1980 en ganar el torneo sin ceder ninguna manga.

En sus tres anteriores títulos en Roland Garros, de 2005 a 2007, también tuvo problemas durante al menos un set (ganado por 7-5 o 7-6) frente a rivales fáciles.

"Un primer partido siempre es difícil de jugar. Estaba un poco nervioso ya que es un torneo muy especial para mí, pero me siento muy bien", dijo Nadal al término del partido.

"El debut aquí en Roland Garros siempre es complicado. Pero lo importante es que gané en tres sets y en el tercero lo hice un poco mejor. Pude haber tenido un mejor resultado ya que en el primer set estuve con 5-4 y en el tercero con 5-2 y en ambos el saque a mi favor. Pero él venía más rodado al haber jugado las calificaciones. A mí esto me sirve para mejorar", indicó.

El mallorquín reconoció que no se sintió cómodo al principio. "Al comienzo no encontraba buenas sensaciones. Mi rival tenía mejor el revés que el drive, pero pienso que yo le he facilitado la tarea para que jugara mejor. Es mi opinión", indicó.

Nadal no quiso hacer comparaciones respecto a años anteriores aunque la víspera reconoció que su nivel este año era "un pelín" peor al precedente.

"Físicamente me siento bien. No me acuerdo cómo estaba el año pasado, pero sí que no jugué bien los tres primeros partidos y luego lo hice mejor. Espero y confío que este torneo sea largo para mí y pueda ir mejorando", explicó.

Para explicar la falta de chispa que suele tener Nadal en sus partidos, el español no encontró una razón.

"Ví que tenía las piernas más paradas. En deporte las milésimas son importantes y si tienes esas milésimas a tu favor puedes llegar a la bola en mejor posición y colocarla donde tú quieres. Tengo que llegar mejor a las pelotas", explicó el mallorquín.

Este era el 29º partido consecutivo ganado por Nadal en Roland Garros, que nunca ha perdido en el polvo de ladrillo parisino, donde busca un quinto título, lo que se convertiría en un récord en la historia del torneo.

El español se enfrentará en segunda ronda al ruso Teimuraz Gabashvili, que ganó a su compatriota Igor Kunitsyn por 6-7 (6/8), 7-6 (7/5), 6-3 y 6-1.

psr/sm