Nadal, Feliciano y Carla Suárez en segunda ronda de Roland Garros

AFP 25/05/2009 - 19:14

Rafael Nadal, número uno mundial, pasó este lunes a segunda ronda de Roland Garros al derrotar con más dificultades de las previstas al brasileño Marcos Daniel, por 7-5, 6-4 y 6-3, en una jornada buena para el tenis español en que también pasaron Feliciano López y Carla Suárez.

Nadal, que viene de perder la final del Abierto de Madrid ante Roger Federer, después de una temporada inmaculada en polvo de ladrillo tras ganar en Montecarlo, Roma y Barcelona, tuvo que emplearse a fondo en los tres sets ante el brasileño de 30 años, que apenas ocupa el puesto 97 en la ATP.

Nadal está acostumbrado a partidos difíciles en sus debut en años anteriores en Roland Garros. En 2008 también encontró dificultades en primera ronda ante otro brasileño, Thomaz Bellucci, al que venció por 7-5, 6-3, 6-1, antes de barrer a sus seis siguientes rivales para convertirse en el primer jugador desde el sueco Björn Borg en 1980 en ganar el torneo sin ceder ninguna manga.

En sus tres anteriores títulos en Roland Garros, de 2005 a 2007, también tuvo problemas durante al menos un set (ganado por 7-5 o 7-6) frente a rivales fáciles.

"El debut aquí en Roland Garros siempre es complicado. Pero lo importante es que gané en tres sets y en el tercero lo hice un poco mejor. Pude haber tenido un mejor resultado ya que en el primer set estuvo con 5-4 y en el tercero con 5-2 y en ambos el saque a mi favor. Pero él venía más rodado al haber jugado las calificaciones. A mí esto me sirve para mejorar", indicó.

Este era el 29º partido consecutivo ganado por Nadal en Roland Garros, que nunca ha perdido en el polvo de ladrillo parisino, donde busca un quinto título, lo que se convertiría en un récord en la historia del torneo.

Aunque con este partido ya tiene el récord de triunfos, con uno más que Borg, que se quedó en 28.

El español se enfrentará en segunda ronda al ruso Teimuraz Gabashvili.

El otro protagonista español de la jornada fue Feliciano López, que ganó en cinco sets, por 6-7 (3/7), 4-6, 7-6 (7/4), 7-5, 6-2, tras cuatro horas y media de juego al brasileño Franco Ferreiro, después de haber perdido las dos primeras mangas y ahora se medirá en segunda ronda al serbio Janko Tipsarevic.

"Siempre te queda una fantástica sensación por el hecho de superar dos sets en contra, sobre todo en un Grand Slam, en tierra batida y con este calor. No me he rendido y el premio ha llegado. Me motiva y me da moral para próximos partidos", afirmó López, 28º cabeza de serie del torneo.

En el cuadro masculino, también ganó Pablo Andújar al estadounidense Robby Ginepri, por 6-4, 7-6 (9/7), 7-6 (7/3).

Las derrotas las protagonizaron Santiago Ventura, que cayó ante el argentino José Acasuso por 3-6, 7-6 (7/5), 6-0, 6-3, Alberto Martín, derrotado por el suizo Roger Federer, número dos mundial, por 6-4, 6-3, 6-2, y Albert Montañés, que perdió con el serbio Janko Tipsarevic por 3-6, 7-6 (7/3), 7-6 (7/5), 6-4.

En la prueba femenina, Carla Suárez, 22ª favorita, venció a la rumana Edina Gallovits por 6-1 y 6-4, y Lourdes Domínguez se impuso a la checa Barbora Zahlavova Strycova por 6-1, 4-6, 9-7.

