Estancamiento de candidatura de Frei genera inquietud en oficialismo chileno

AFP 25/05/2009 - 19:55

La candidatura del ex mandatario Eduardo Frei a la elección presidencial chilena de diciembre no logra despegar, generando tal inquietud en el oficialismo que no se descarta llevar otro candidato para pelear la opción al empresario derechista Sebastián Piñera, que lidera los sondeos.

Frei, proclamado a inicios de abril, bordea el 28% de las preferencias, nueve puntos menos que Piñera, un acaudalado empresario que se postula por segunda vez a la Presidencia y que concita el 44% de adhesión, según un sondeo de la consultora privada Cerc.

El ex mandatario demócratacristiano, de 66 años, no ha logrado encender el electorado por más que en el último tiempo ha refrescado su parca imagen e intentado cautivar a los jóvenes al nombrar a un sociólogo de 27 años como su jefe de campaña.

Ingeniero civil hidráulico de profesión, Frei se sacó la corbata y dejó de usar fijador en el pelo para esta campaña, al tiempo que se abrió a discutir temas controversiales como el aborto terapéutico, absolutamente prohibido en la legislación chilena.

Pero sigue siendo percibido como un hombre aburrido y carente de nuevas ideas. Le pesa también la forma en que terminó su gobierno de seis años en 2000, en medio de una recesión tras un sobreajuste de la economía local decretado para hacer frente a la crisis asiática.

Este escenario inquieta a la coalición oficialista, que analiza levantar un nuevo candidato, antes de que venza el plazo legal para inscribir las candidaturas, el próximo 12 de septiembre.

Existe un precedente de esta estrategia. En 2006 el oficialismo tenía como candidato al actual secretario general de la Organización de Estados Americamos (OEA), José Miguel Insulza, pero cinco meses antes fue proclamada Michelle Bachelet, tras una súbita alza en las encuestas.

La socialista se impuso finalmente en segunda vuelta a Piñera y hoy goza de una popularidad récord, tras superar un complicado inicio de mandato y gracias a la adecuada conducción económica de su gobierno.

Precisamente su ministro de Hacienda, Andrés Velasco, suena fuerte como un posible candidato de última hora.

"Ante los persistentes rumores -y temores- de que la candidatura de Eduardo Frei no vuela lo suficientemente alto, aparecen especulaciones sobre la posibilidad de levantar un nuevo abanderado concertacionista", dijo el analista Patricio Navia.

"Hay mucha gente insatisfecha con Frei, muchos descontentos. La cosa está lo suficientemente revuelta para que no se clarifique nada (una nueva opción) hasta por lo menos julio", comentó por su parte a la AFP el analista Ricardo Israel.

Velasco, un académico de la Universidad de Harvard sin militancia política, es el ministro mejor evaluado del gabinete del Bachelet, gracias al plan de ahorro que delineó cuando las arcas fiscales chilenas gozaban de su mejor momento por un alza histórica del precio del cobre, el principal producto de exportación del país.

Contra viento y marea, Velasco defendió el programa de austeridad que hoy le permite gozar a Chile de excedentes por 22.000 millones de dólares y tener una inmejorable posición para enfrentar la actual crisis financiera.

"Velasco está viviendo sólo sus 15 minutos de fama", comentó Israel, sin dar crédito a su eventual candidatura presidencial.

"Como la Constitución no prohíbe a los ministros ser candidatos presidenciales, la opción del bacheletismo para seguir en el poder la encarna su popular ministro Andrés Velasco", dijo por su parte Patricio Navia.

El ministro niega de momento cualquier opción presidencial.

"No sé cuántas veces tengo que responder a lo mismo. La respuesta es no. No estoy en eso", señaló Velasco el domingo.

El ex presidente Ricardo Lagos (2000-2006), que en enero declinó una candidatura presidencial, podría tomar el lugar de Frei. Más lejana se ve la opción del joven diputado socialista Marco Enríquez-Ominami, que concita un 10% de apoyo, sin haber inscrito aún su candidatura.

