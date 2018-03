Obama rindió homenaje a soldados muertos en combate

El presidente estadounidense, Barack Obama, rindió homenaje este lunes a todos los soldados muertos en combate mostrándose emocionado y agradecido y asegurando que entraría en guerra sólo cuando fuera "abolutamente necesario".

En un discurso en el cementerio nacional de Arlington, cerca de Washington, en ocasión del día nacional de la memoria, Obama expresó la gratitud de Estados Unidos hacia quienes "pagaron el precio último por nuestra libertad", desde la guerra de independencia estadounidense hasta Irak y Afganistán, pasando por la Segunda Guerra Mundial y Vietnam.

"¿De dónde procede ese sentido del deber?", se interrogó Obama luego de dejar un ramo de flores sobre la tumba de un soldado desconocido, en este emporio de la memoria estadounidense donde están enterrados más de 250.000 militares.

"¿Por qué aceptaron soportar la carga más pesada? Sea cual sea el motivo, escucharon ese llamado y respondieron. Dijeron: 'Voy'. Y es por esto que representan lo mejor de Estados Unidos, y es por esta razón que se distinguen de nosotros, que no nos alistamos", continuó Obama.

El presidente estadounidense también recordó a su abuelo que combatió en la armada de Patton durante la Segunda Guerra Mundial.

"Pero no puedo saber lo que es partir al combate. Soy el padre de dos niñas, pero no puedo imaginar lo que significa perder un hijo. Son cosas que no puedo saber", dijo.

"Lo que sé es que haré todo para proteger a nuestro país, aunque no haya para mí decisión más dura que la de enviar a nuestros hombres y mujeres a la guerra, y no haya momento más difícil que el de escribirle a las familias de los caídos. Y es por esta razón que, mientras sea presidente, expondré la vida de nuestros soldados sólo cuando sea "absolutamente necesario", dijo Obama, sucesor de presidentes muy cuestionados por las guerras de Irak y Vietnam.

