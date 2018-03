Familia de Michael Jackson reclama custodia de los hijos del "Rey del Pop"

AFP 29/06/2009 - 19:33

La custodia de los tres hijos de Michael Jackson amenaza con disparar una batalla legal, luego de que la madre del fallecido ícono pop presentara este lunes una demanda para ser la encargada de sus nietos y obtuviera la custodia temporal.

La madre de Michael Jackson, Katherine, fue designada la encargada de la custodia temporal de los tres hijos menores que dejó la estrella muerta el jueves pasado, informó este lunes la Corte Superior de Los Angeles.

El juez Mitchell L. Beckloff decidió otorgar a Katherine Jackson, de 79 años, la custodia temporal basándose en la solicitud presentada por el abogado de la familia para garantizar la custodia de los tres hijos del cantante muerto el jueves a los 50 años: Prince Michael, de 12 años, Paris, de 11, y Prince Michael II, de 7, mostraron los documentos.

Los menores se encuentran en la casa de la familia Jackson desde la muerte de su padre de un paro cardiaco. El clan se ha atricherado desde la muerte de su miembro más famoso en la residencia de Encino, norte de Los Angeles, para llorar al artista y definir sus funerales.

La Corte Superior de Los Angeles adelantó para el 6 de julio una audiencia sobre este caso inicialmente prevista para el 3 de agosto.

Los dos hijos mayores de Jackson nacieron de un breve matrimonio a mediados de los años 1990 con la enfermera Debbie Rowe, y el tercero nació en 2002 de una madre sustituta, cuya identidad nunca se reveló públicamente.

El abogado de los Jackson, Londell McMillan, adelantó el domingo que Katherine Jackson iba a reclamar la custodia de los niños. "Ella los ama profundamente", dijo tras agregar que Rowe podría enfrentar un fuerte desafío en caso de reclamar la custodia.

Por ahora han surgido informaciones contradictorias en la prensa sobre las intenciones de Rowe sobre sus hijos, con una fuente cercana a la enfermera que afirmó que estaba devastada por la muerte del músico, pero que al mismo tiempo reclamaría la custodia de los menores.

Aunque según reportes Rowe entregó la tutela a Jackson, algunos abogados expertos en derecho de familia creen que ella podría tener una gran oportunidad de obtener la custodia de los dos niños por ser el único progenitor vivo.

Rowe ha mantenido un perfil bajo desde que se divorció de Jackson en octubre 1999 y sólo emitió una nota de condolencia después de la muerte del artista sin mencionar sus intenciones con respecto a los niños que tuvo con el músico.

El tabloide británico News of the World se hizo eco de versiones que señalan que los dos niños no son realmente de Jackson, si no que Rowe fue inseminada artificialmente de un donante anónimo.

El abogado de los Jackson, Londell McMillan, dijo el domingo "que la gran mayoría de los reportes que ha visto sobre asuntos legales de Michael son falsos", sin dar más detalles.

El abogado de derecho de familia Fred Silberberg dijo que Rowe tiene grandes posibilidades de retener la tutela de Prince Michael y Paris si desea reclamar la custodia.

"Hablando en términos generales, en California, la biología lo gana todo", dijo Silberberg a la AFP la semana pasada.

"Los tribunales tienden a favorecer a los padres biológicos por ende ante ese panorama ella tiene todas las de ganar", agregó Silberberg.

Una persona de confianza de Michael Jackson, el filósofo y médico indio Deepak Chopra, manifestó a CNN su preocupación por la posibilidad de que los tres niños sean separados por una batalla legal.

"Me temo de que van a terminar separados, desafortunadamente", dijo Chopra.

El Rey del Pop, con una infancia turbulenta por un temprano estrellato y un padre excesivamente estricto, cuidaba con excesivo celo a sus hijos, a quienes usualmente escondía tras máscaras cuando salían en público.

Katherine Jackson ha mantenido a los niños fuera del alcance de las cámaras que cubren la noticia de la muerte del cantante, en la residencia de la familia en el sector de clase media al norte de Los Angeles, Encino.

Su esposo, Joseph Jackson, señaló que sus nietos están "fantásticos" y juegan con sus primos.

bur-sct-du/pb/ad