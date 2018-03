Armstrong admite que Contador es el mejor

AFP 19/07/2009 - 16:52

El ciclista estadounidense Lance Armstrong, que regresaba al Tour de Francia con la esperanza de volver a ganarlo, reconoció este domingo en Verbier (Suiza) la superioridad de su compañero del equipo Astana Alberto Contador, nueve líder de la carrera.

El siete veces campeón de la ronda gala explicó que, tras la victoria en la 15ª etapa de Contador, que lidera ahora la general a 1 minuto 37 segundos, ayudará al español durante la última semana de carrera.

"En la configuración de la carrera ahora, no, no voy a atacar a Alberto", dijo Armstrong a la televisión francesa. "Cuando un corredor te presiona así y demuestra que es el mejor, no se puede negar. Atacarle sería deshonesto y contrario a las reglas del ciclismo", añadió.

"Me alegra ser segundo y ser su compañero de equipo a su servicio", dijo el texano de 37 años.

cpb/em