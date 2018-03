Gibraltar.- Alcaldes del Campo de Gibraltar piden a Moratinos que "arregle" sus problemas antes que los del Peñón

19/07/2009 - 20:00

Los alcaldes de San Roque y de La Línea de la Concepción, localidades gaditanas situadas en el Campo de Gibraltar, Fernando Palma y Juan Carlos Juárez, respectivamente, solicitaron hoy que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, "arregle" antes los problemas del Campo de Gibraltar que los del Peñón, en referencia a la visita que el miembro del Gobierno de España realizará el próximo martes a Gibraltar, para participar en la reunión ministerial del Foro de Diálogo con el Reino Unido y con autoridades del Peñón.

SAN ROQUE/LA LÍNEA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de San Roque consideró "deprimente" que el Gobierno de la Nación haya anunciado que Moratinos vaya a reunirse con alcaldes del Campo de Gibraltar, aprovechando la visita al Peñón y que, hasta el momento, no les hayan confirmado dicha reunión. "Querrá buscar simplemente el titular", aseguró Palma, quien dijo que "gustosamente" se sentaría con el ministro "para contarle los problemas de paro y de medio ambiente, que, entre otros, sufre el municipio".

Por su parte, el alcalde de La Línea de la Concepción tildó de "error de estrategia máxima" que el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación asista a la reunión en Gibraltar, ya que, según dijo, este "salto cuantitativo" traerá consecuencias en los próximos años en las relaciones de España con Gibraltar. "Acudir al Peñón le pasará factura al Gobierno", añadió.

Finalmente, Juárez también apuntó que no tiene noticia de que el ministro vaya a reunirse con los alcaldes del Campo de Gibraltar y que, en el caso de que dicho encuentro se produzca, le planteará la problemática medioambiental que los vecinos sufren a causa del bunkering y la pérdida de derechos de los trabajadores españoles que trabajan en el Campo de Gibraltar con la Seguridad Social británica. "Son cuestiones que no se resuelven y que no tienen pinta de hacerlo", concluyó.