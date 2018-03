Zelaya da por concluído el diálogo con el gobierno interino

Es un triunfo el no haber obtenido resultados en esa Mediación, no se puede negociar con "Asesinos", a los golpista solo les espera la Carcel, que mejor ejemplo que lo que le sucedio a Pinochet, esta lucha de los pobres de Honduras sera un ejemplo para el Mundo, de que las verdaderas democracias deben respetarse, y lo que eligan las mayorias es lo que debe aceptarse, les guste o no, a los Oligarcas, que han explotado por siglos a los pobres de este País, pero ahora Gracias a Mel Zelaya el pueblo de Honduras sabe lo que es luchar por lo que le pertenece, ADELANTE siempre, porque esta lucha Comienza.