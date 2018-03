El francés Vieira decide continuar en el Inter de Milán

AFP 22/08/2009 - 11:43

El centrocampista francés Patrick Vieira afirmó en una entrevista a L'Equipe publicada el sábado que decidió quedarse una temporada más en el Inter de Milán.

"Aunque no sé qué puede pasar mañana, está decidido, me quedo. Estoy bien y no tengo ninguna razón para irme a otro sitio", declaró el jugador.

"El final de la pasada temporada fue complicado para mí porque el entrenador (Jose Mourinho) no confiaba ya en mí. Pero desde entonces, su discurso ha cambiado. Los amistosos fueron bien, he jugado mucho más de lo que pensaba", añadió.

Vieira vivió una campaña 2008-2009 marcada por las lesiones y la falta de confianza de Mourinho en el Inter. En total, el francés sólo ha disputado diecinueve partidos de la Serie A en la anterior temporada, diez de ellos como titular.

Su última aparición con Francia ante Nigeria, el 2 de junio en un amistoso (derrota 1-0), había sido catastrófica y el seleccionador Raymond Domenech no le había convocado para el encuentro de las eliminatorias del Mundial-2010 contra Islas Feroe, el 12 de agosto (victoria de los 'Bleus' por 1-0).

Su nombre había sonado como posible nueva incorporación de varios clubes, tanto franceses como del resto de Europa, como Lyon, París Saint Germain, Arsenal o Tottenham.

