Francia: hallan en los escondites de ETA seis bombas lapa listas para usar

AFP 22/08/2009 - 13:20

Seis bombas lapa listas para ser utilizadas fueron encontradas en los escondites de la organización armada independentista vasca ETA descubiertos en los últimos días en el sur de Francia, informaron el sábado fuentes cercanas a la investigación.

Tres de ellas fueron encontradas por agentes de la Subdirección Antiterrorista francesa en un arsenal descubierto el viernes en la localidad francesa de Vieussan y las otras en un escondite hallado el mismo día en Minerve.

Sólo les faltaba para estallar la carga y el detonador, que se colocan en el último momento para evitar accidentes, según dichas fuentes.

El ministerio de Interior español anunció el sábado en un comunicado publicado en Madrid el descubrimiento de una séptima bomba lapa.

Fue una bomba de este tipo, colocada bajo un vehículo, la utilizada en el atentado del 30 de julio en la isla de Mallorca (Baleares) que mató a dos guardias civiles.

Gracias a información proporcionada por sus homólogos españoles, la policía francesa encontró unos 500 kg de explosivos, más de 500 metros de cordón detonador, 17 armas de fuego, más de 4.500 cartuchos, 138 detonadores y una importante cantidad de material electrónico en seis escondites descubiertos en el sur del país entre el miércoles y el viernes.

Según el ministerio español de Interior la policía descubrió un séptimo escondrijo, cuya localización no precisó y que por el momento no fue registrado. Esta información no fue confirmada el sábado por fuentes francesas.

Desde principios de año se ha encontrado más de una tonelada de explosivos en arsenales atribuidos a ETA, principalmente en Francia pero también en España, según las autoridades españolas.

Según una fuente francesa cercana al caso, ETA "ha cambiado de estrategia, desde hace algunos años, para ocultar" sus armas y municiones.

Antes, "ETA constituía arsenales importantes, en particular en casas o garajes, hoy prefiere diseminarlos, con pequeñas cantidades en cada lugar, cavando escondrijos en el campo, siempre bien disimulados", según dicha fuente.

