Saladino advierte que no está acabado tras cometer tres nulos en la final

AFP 22/08/2009 - 19:07

El panameño Irving Saladino, campeón mundial y olímpico de salto de longitud, quedó eliminado este sábado de la lucha por las medallas en el Mundial de Berlín, al encadenar tres saltos nulos, lo que le impidió estar entre los ocho primeros, que tienen tres nuevos intentos.

De esta forma, Saladino fue uno de los cuatro de los doce finalistas que tuvo que dejar la competición después de tres intentos y quedó en duodécima posición, al no puntuar.

"Nada salió bien. No sé si fue la ansiedad. Yo estoy en perfectas condiciones, yo sé que podía ser campeón mundial, pero hice tres faltas y no se puede hacer más nada.

El campeón panameño de 26 años lanzó un mensaje de optimismo a su país, diciendo a sus compatriotas que no está acabado.

"A Panamá le digo que no se entristezca, que no se desanime, que hay Saladino para rato. Estoy en perfectas condiciones, sé lo que tengo y ahora hay esperar lo próximo que viene. He sido campeón del mundo y olímpico. Panamá nunca ha tenido eso y estoy muy orgulloso", afirmó.

El canguro centroamericano insistió en que se encuentra en plena forma y que su eliminación sólo se debe a la mala suerte.

"Estoy en perfectas condiciones, me siento bien, rápido. Desgraciadamente cometí tres faltas y qué se puede hacer. Estoy fuera de la final", indicó.

El gran favorito para suceder a Saladino como campeón del mundo, el estadounidense Dwight Phillips, que tenía la mejor marca de la temporada (8,74 metros), se llevó el oro con 8,54 metros.

Saladino afirmó que no saltó tenso por el hecho de que Phillips saliera como favorito, cuando se le preguntó si había sentido presión.

"Y dale con la presión. Yo estoy concentrado en lo mío, lo que yo quería era mejorar y hoy salieron errores. Hay que esperar en el futuro lo que viene", dijo.

El atleta añadió que tendrá que estudiar su carrera para ver si hay errores que corregir después de esta eliminación por tres nulos.

"Quería hacer un buen salto al principio para pasar el primer corte y esperar las otras oportunidades que venían, pero salieron errores. ¿Qué se puede hacer ahora? Analizar y mejorar esa carrera para que no se cometan más faltas", afirmó.

"Pienso que me pudo la ansiedad que yo tenía para romper todo. Estuve entrenando en España durante un mes y medio y el entrenamiento que hice fue grandioso, pero buevo salió mal y qué se le va a hacer·, señaló.

Saladino trató de tener una actitud positiva tras ser eliminado. "No tengo que sacarme ninguna espinita. En el futuro saltaré, simplemente", dijo.

"Yo no estoy triste, lo estaría si estuviera mal físicamente, pero estoy súper (físicamente). Pero hice tres faltas y no se puede hacer nada. Pensar en el futuro porque el deportista es así, el que decaiga no es más deportista. Ahora tengo un mes y medio de descanso en Panamá y a finales de de octubre comienzo mi entrenamiento en Brasil", dijo.

El panameño indicó que ha aprendido la lección en este Mundial de que nadie es infalible. "He aprendido que nadie aquí es Supermán y nadie aquí es perfecto. Nadie en perfecto en esta vida, solo Dios. Pensaba que me iba a salir todo bien y no me salió nada y eso he aprendido", dijo.

Panamá, después de la sorpresiva medalla de plata en la prueba masculina de 200 metros, ganada por Alonso Edward, confiaba en lograr una segunda presea con Irving Saladino.

