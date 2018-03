El MEND anuncia el fin del alto el fuego

22/08/2009 - 20:28

El principal grupo armado rebelde nigeriano, el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND) anunció este sábado que pondrá fin al alto el fuego unilateral a partir del próximo 15 de septiembre, tal como estaba establecido. El grupo amenazó además con volver a atacar los intereses de la industria petrolera en el país, uno de los principales productores de crudo de África, y arremetió contra la política de reinserción de guerrilleros puesta en marcha por el Gobierno central conocida como "dinero por armas".

ABUYA, 22 (EUROPA PRESS)

El MEND asegura que las iniciativas de reinserción del Gobierno son un "engaño" que no tendrá éxito, ya que no afrontan los problemas reales de la región. "El MEND se verá obligado a reanudar sus feroces ataques contra la industria petrolera una vez concluya nuestro alto el fuego, el 15 de septiembre", asegura el grupo en un comunicado recogido por el diario 'The Times of Nigeria' en su página web.

"El vigente programa de amnistía del Gobierno de Nigeria parece haber logrado separar a quienes aún tienen el entusiasmo por la lucha por nuestra libertad de quienes estaban sólo por dinero", afirma el MEND en referencia a la reciente entrega de armas multitudinaria escenificada este sábado en la ciudad de Yenagoa. En Yenagoa "se exhibieron armas en su mayoría compradas por el Gobierno", según el MEND.

Además, el MEND anuncia la suspensión de las negociaciones con el asesor especial del presidente para la amnistía, Timi Alaibe, quien "como el Gobierno, espera un desarme sin entrar en las cuestiones realmente relevantes".