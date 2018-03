Obama descarta que ilegales puedan optar a subsidios para su seguro médico

AFP 20/09/2009 - 14:12

El presidente estadounidense, Barack Obama, descartó que los inmigrantes ilegales puedan beneficiarse de ayudas públicas para pagar su seguro médico, en una entrevista difundida este domingo por la cadena hispana Univisión.

"Si (los inmigrantes ilegales) quieren comprar un seguro privado, es un asunto entre ellos y su asegurador privado", declaró Obama en la entrevista acordada al programa Al Punto.

Sin embargo, los indocumentados no deberían tener acceso a una "bolsa" nacional de seguros médicos porque ese mercado "será parte de un plan más amplio que incluye subsidios, y no creo que sea justo para los contribuyentes estadounidenses incluirlos (a los ilegales) en esos subsidios", explicó Obama.

La bolsa de seguros es uno de los puntos clave de la propuesta demócrata actualmente a debate en el Congreso.

Ese mercado nacional, en el que las aseguradoras podrían proponer a los estadounidenses pólizas médicas sin importar el estado donde residen, sería una novedad histórica en el país.

El presidente estadounidense reconoció que la minoría hispana, con porcentajes más elevados de desempleo que la media nacional, sufre en especial de la falta de cobertura médica.

El 34% de los inmigrantes hispanos legales en Estados Unidos carecen de seguro médico en Estados Unidos, según datos de la fundación Kaiser Family.

A nivel nacional, el 15% de los estadounidenses, unos 46 millones de personas, carecen de cobertura médica.

Obama aseguró que quiere resolver el problema de la inmigración ilegal para evitar el posible impacto de millones de indocumentados sin posibilidad de pagarse un seguro médico, a pesar de la reforma.

"Me encantaría resolver nuestro problema con la inmigración, pero no puedo resolver todos los problemas al mismo tiempo. El acceso a la salud es un problema que no afecta tan sólo a los estadounidenses, afecta también a los hispanos, que tienen el porcentaje más elevado de falta de acceso al seguro médico", explicó el presidente.

La reforma migratoria, que Obama no considera posible antes de 2010, "va a ser una dura batalla", advirtió.

jz/dk