Obama no cree que el concierto de Juanes dañe la relación de EEUU con Cuba

AFP 20/09/2009 - 14:15

El presidente estadounidense, Barack Obama, no cree que el concierto de este domingo del cantante colombiano Juanes y de otras estrellas iberoamericanas en La Habana pueda dañar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, según declaró en entrevista a la cadena Univisión.

"Estoy seguro de que este tipo de intercambios culturales no daña las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. (Pero) tampoco hay que exagerar la ayuda que proporcionan" declaró Obama en el programa Al Punto de Univisión, retransmitido este domingo.

Obama reaccionó así a preguntas del presentador del programa sobre un presunto apoyo de su gobierno al concierto.

Juanes se reunió con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, una vez anunciado este concierto, que generó mucha polémica en el exilio cubano en Miami.

"El gobierno estadounidense no es un promotor de conciertos. No es cuestión de si damos o no nuestro beneplácito" a este tipo de conciertos, sino de la actitud en general del régimen castrista, explicó Obama.

"Lo que me gustaría de verdad es ver cómo Cuba abandona algunas de las prácticas antidemocráticas del pasado", explicó el presidente en la entrevista.

Preguntado luego sobre si reconocerá al ganador de las elecciones presidenciales hondureñas, el próximo 29 de noviembre Obama respondió: "lo que me gustaría en realidad es ver a ambas partes comprometerse con el Acuerdo Arias". "Eso le daría más legitimidad a las elecciones", añadió.

El presidente se refería al Acuerdo de San José negociado por el presidente costarricense Oscar Arias, según el cual el régimen de facto debe aceptar el regreso del depuesto presidente Manuel Zelaya al poder, para iniciar el proceso de reintegración de Honduras en la comunidad internacional.

