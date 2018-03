Peruanos apoyan propuesta de regular gastos militares en la región (sondeo)

AFP 20/09/2009 - 15:48

La mayoría de los peruanos apoya la propuesta que realizó el presidente de Perú, Alan García, en la cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) para un pacto de no agresión y limitar los gastos militares, según una encuesta divulgada este domingo.

El sondeo de la empresa Ipso Apoyo arrojó que el 77% de los entrevistados considera que los países de la región deberían llegar a un acuerdo para regular los gastos militares.

Un 13% señala que no es necesario alcanzar un acuerdo, mientras el 10% prefiere no opinar.

La encuesta, que tiene 3% de margen error, señaló que el 69% de los consultados se mostró de acuerdo con la posibilidad que el Consejo de Defensa de Unasur revise los gastos militares de lo países de la región. Un 18% está en desacuerdo.

Para el 67% de los entrevistados Chile es el país en la región que más gasta en armas, seguido por Venezuela con un 9%, Colombia 4%.

La propuesta del mandatario peruano para acordar un pacto de no agresión militar entre países sudamericanos, provocó la reacción del ministro de Defensa de Chile, Francisco Vidal, que dijo "uno hace un pacto de no agresión cuando hay una amenaza latente. Recuerdo el pacto de la Alemania nazi y la Unión Soviética, ahí había pacto de no agresión".

El canciller peruano, José García Belaunde, calificó las declaraciones de Vidal como "una infeliz declaración".

El sondeo fue realizado entre el 16 y 18 de septiembre sobre un universo de mil personas de las 15 ciudades más representativas del país.

