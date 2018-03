Obama expresa dudas sobre el desarrollo de las elecciones en Afganistán

AFP 20/09/2009 - 17:09

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo este domingo que el desarrollo de las elecciones en algunas partes de Afganistán genera "serios cuestionamientos", durante una activa mañana de entrevistas en la televisión estadounidense, donde habló también sobre la reforma de la salud, Rusia y Corea del Norte.

Durante lo que se considera una gran ofensiva ante los medios de comunicación para promover su polémica de la reforma de salud, Obama expresó por primera vez serias dudas sobre la regularidad de las elecciones en Afganistán. "No se desarrolló sin complicaciones como hubiéramos querido, y hay algunos serios cuestionamientos en cuanto a como se condujeron las elecciones en algunas partes del país", dijo Obama en la cadena de televisión NBC. "Se señalaron fraudes, de eso no hay duda y a primera vista parece algo grave", añadió ante las cámaras de CNN.

El pasado martes, la Comisión Electoral Independiente (IEC) afgana, que la oposición y observadores extranjeros acusan de ser parcial, anunció que el presidente Hamid Karzai había obtenido la mayoría absoluta (54,6%) en la primera vuelta, el pasado 20 de agosto. Sin embargo, Karzai sólo podrá ser proclamado reelegido cuando termine la investigación por fraudes aparentemente generalizados en su favor.

La Comisión de quejas electorales (ECC), patrocinada por la ONU, ordenó al IEC que investigue los votos "sospechosos" de más o menos el 10% de los colegios electorales, es decir, varios cientos de miles.

Obama también habló sobre la situación en Corea del Norte, evocó la reciente visita del ex mandatario Bill Clinton al país y dijo que el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-il, goza de buena salud. "Creo que la impresión del presidente Clinton es que está en buen estado de salud y que controla la situación. Saberlo es importante porque no tenemos muchos contactos con los norcoreanos", dijo Obama a la cadena de televisión CNN.

El pasado mes de agosto el ex presidente Clinton llevó a cabo exitosas gestiones para lograr que dos periodistas estadounidenses fueran indultadas de su condena de 12 años de cárcel por ingresar ilegalmente a Corea del Norte desde China. En aquella ocasión, el ex mandatario se entrevistó con el líder norcoreano Kim Jong-Il, de 67 años, quien en agosto de 2008 supuestamente había sufrido un derrame cerebral.

Estados Unidos mantiene tensas relaciones con el régimen de Pyongyang, que recientemente anunció haber alcanzado la última fase del proceso de enriquecimiento de uranio y que está fabricando más armas nucleares.

Sobre la retirada del proyecto de escudo antimisiles anunciada por su administración el pasado 17 de septiembre, Obama negó haber retrocedido por las presiones rusas. "Rusia siempre fue paranoica en este asunto, pero George Bush tenía razón, no era una amenaza para ellos", dijo el presidente estadounidense en una entrevista en CBS, refiriéndose al proyecto implementado por el anterior gobierno. "Este programa no será una amenaza para ellos. Por lo que mi tarea no era negociar con los rusos", agregó.

"Los rusos no toman decisiones sobre nuestra política de defensa. Hemos tomado una decisión sobre qué será lo mejor para proteger a los estadounidenses, así como a nuestras tropas en Europa y a nuestros aliados", dijo Obama. "Si esto tiene como efecto que los rusos se sientan menos paranoicos y ahora quieran trabajar de manera más eficaz con nosotros para manejar amenazas como los misiles en Irán o el desarrollo nuclear en Irán, entonces eso es un beneficio añadido", dijo.

El presidente estadounidense, que esta semana dedicará la mayor parte de su agenda a la política internacional con la reunión del G20 en Pittsburgh, lanzó una nueva defensa de su programa de reforma de la salud en los programas dominicales de las cinco grandes cadenas estadounidenses. "Creo que lo que proponemos es una tentativa muy modesta para que las familias que trabajan duro tengan una cobertura médica que les proporcione seguridad. No se trata de un plan extremista", afirmó en la CBS.