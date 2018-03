El español Valverde inscribe su nombre en palmarés de grandes vueltas

AFP 20/09/2009 - 19:12

El español Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) se adjudicó este domingo la Vuelta ciclista a España, al término de la 21ª y última etapa, ganada por el alemán André Greipel (Columbia) en Madrid.

Valverde, de 29 años, que festejó en Madrid su primer triunfo de una gran Vuelta, subió un escalón del podio de la ronda ibérica cada tres años: tercero en 2003, segundo en 2006 y primero en 2009.

En la clasificación general, el murciano superó a su compatriota Samuel Sánchez (Euskaltel) y al australiano Cadel Evans (Silence).

Valverde, vencedor de la Vuelta a Cataluña en mayo, continúa consolándose en las rutas españolas luego de haber sido privado del Giro de Italia y del Tour de Francia en 2009 debido a la sanción que le aplicó el tribunal antidopaje del Comité Olímpico Italiano por su presunta implicación en el caso "Puerto".

Valverde no ganó ninguna etapa de esta Vuelta que salió de Holanda, pero se mostró el más regular y bien ayudado por su equipo, supo responder a los ataques de sus rivales cuando hacía falta, sobre todo en la etapas 14ª y 19ª.

"Ahora sé que puedo ganar una grande de tres semanas y más dura que esta Vuelta", afirmó Valverde este domingo.

"Tengo muchos triunfos, pero la Vuelta tiene un sabor especial, He ganado en todos los sitios, pero me faltaba una grande y es algo increíble. Si he ganado esta carrera, ¿por qué no voy a poder ganar el Tour?", añadió el murciano.

"Puede resultar extraño ganar la Vuelta sin ganar etapa, pero hay que dejar cosas de lado para conseguir otras", explicó.

La última etapa (110,2 km entre Rivas-Vaciamadrid y Madrid) fue ganada al sprint por el alemán André Greipel (Columbia), mejor velocista de esta Vuelta y vencedor de cuatro etapas en total.

La Vuelta a España conoció un gran éxito de público en Holanda y en Bélgica en las cuatro primera etapas pero la afluencia fue de nuevo decepcionante en España.

Sólo cuatro equipos terminaron con todos sus corredores: Euskaltel, Caisse d'Epargne, Cofidis y Liquigas. En total, 59 ciclistas abandonaron, por decisión (para preparar mejor su participación en el Mundial) o por obligación (lesión), de los 198 que tomaron la salida.

Samuel Sánchez felicitó al vencedor. "Al final ha ganado el mejor de la vuelta... son 21 días y lo que prima es la regularidad y Valverde es el que menos ha fallado", afirmó el campeón olímpico.

El año próximo, la Vuelta, para sus 75 años, partirá de Sevilla y el líder no lucirá más el 'maillot' oro sino uno rojo.

El director deportivo del Caisse d'Epargne, Eusebio Unzúe, afirmó que espera el triunfo de Valverde silencie las críticas contra su pupilo.

"Era algo que necesitábamos ya que se habían creado ciertas nubes negras alrededor de Alejandro y muchas falsedades. Creo que mostró madurez y que ha progresado. Demostró que es capaz de ganar una carrera de tres semanas", afirmó Unzúe.

bur/psr