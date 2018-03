Animación "Cloudy with a Chance of Meatballs" lidera taquilla norteamericana

AFP 20/09/2009 - 20:16

La película animada "Cloudy with a Chance of Meatballs", en la que un inventor crea una máquina que transforma el agua en comida, se impuso en su estreno en las salas de América del Norte, según cifras provisorias publicadas el domingo por la firma Exhibitor Relations.

La cinta, inspirada en un libro para niños en el cual caen albóndigas del cielo, recaudó 30,1 millones de dólares, según la firma especializada.

Le sigue "The Informant", de Steven Soderbergh y con Matt Damon, que recaudó 10,5 millones de dólares; y "I Can Do Bad All By Myself", nuevo filme del humorista estadounidense Tyler Perry, con 10,1 millones de dólares.

En cuarto lugar está en el fin de semana de su estreno "Love Happens", con Jennifer Aniston --sobre un viudo que decide escribir sobre el proceso del duelo--, que recaudó 8,5 millones.

Otra novedad ocupa el quinto puesto: "Jennifer's Body", sobre una porrista que empieza a asesinar a los chicos de su ciudad (USD 6,8 millones).

Del sexto al décimo lugar se ubican "9" (USD 5,5 millones), "Inglourious Basterds", de Quentin Tarantino (USD 3,6 millones; 109,9 millones acumulados), "All About Steve" (3,4 millones), "Sorority Row" (2,5 millones) y "The Final Destination" (2,3 millones).

