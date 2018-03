La fiscalía acusa a Karadzic de ser jefe "supremo" de limpieza étnica en Bosnia

AFP 27/10/2009 - 15:47

El ex jefe político de los serbo-bosnios Radovan Karadzic es el "comandante supremo" de la "limpieza étnica" en Bosnia, declaró este martes el fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) para la ex Yugoslavia, en la segunda jornada del proceso en La Haya en ausencia del acusado.

"Este proceso es, Su Señoría, el de este comandante supremo, un hombre que explotó las fuerzas del nacionalismo, el odio y el temor para aplicar su visión de una Bosnia étnicamente dividida: Radovan Karadzic", indicó el fiscal Alan Tieger.

El fiscal enumeró los cargos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad que pesan contra Karadzic por su papel en la guerra de Bosnia (1992-1995), que dejó 100.000 muertos y 2,2 millones de desplazados.

Karadzic cometió una "limpieza étnica de amplias proporciones en Bosnia Herzegovina", dijo el fiscal. Karadzic era "al mismo tiempo el arquitecto de las políticas subyacentes a esos crímenes y el líder de las fuerzas que las perpetraron", agregó.

"No tenía en cuenta la ley y la humanidad en la ejecución de lo que consideraba eran los intereses serbios", según el fiscal. Radovan Karadzic quería crear "un Estado serbio en lo que consideraba un territorio históricamente serbio y liberado de aquellos a los que veía como sus enemigos", los musulmanes y croatas, que formaban el 60% de la población bosnia, precisó.

El juicio de Karadzic se reanudó en el TPI con la ausencia del acusado, que volvió a boicotearlo, al igual que en la primera audiencia del lunes. "El tribunal es de la opinión de que la audencia puede continuar en su ausencia", declaró el juez surcoreano O-Gon Kwon, subrayando que Karadzic eligió "de forma voluntaria" no presentarse y "debe aceptar las consecuencias" de su decisión.

Karadzic, que había reclamado en vano en septiembre diez meses adicionales para prepararse, había informado el 21 de octubre a los jueces del TPI de que no se presentaría en la apertura de su proceso, cuya duración está prevista en dos años. "El derecho de un acusado a no presentarse no es absoluto", afirmó el juez Kwon.

Karadzic, de 64 años, está acusado sobre todo de la matanza de Srebrenica, que acabó con la vida de más de 7.000 hombres y niños musulmanes en julio de 1995, así como del bombardeo de Sarajevo que causó 10.000 muertos civiles en 44 meses. Se declara inocente.

Karadzic, detenido en julio de 2008 en Belgrado, es uno de los tres principales responsables del conflicto yugoslavo inculpados por el TPI. Los otros son el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, quien falleció en La Haya en marzo de 2006, antes de que terminara su juicio; y el jefe militar de los serbobosnios, el general Ratko Mladic, quien sigue prófugo.