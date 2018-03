Treina años después, resurge la pista del asesinato de un ministro francés

AFP 27/10/2009 - 16:05

Nuevos testimonios reactivaron este martes la pista del asesinato para explicar la muerte, en 1979 en Francia, de Robert Boulin, un prominente ministro durante la presidencia de Valery Giscard D'Estaing, que pone en tela de juicio la tesis del suicido, retenida hasta ahora.

La familia de Robert Boulin, ministro de Trabajo de Giscard, pidió la reapertura de la causa sobre esa muerte sospechosa, considerada uno de los grandes casos político-judiciales de las últimas décadas en Francia.

Esta petición se apoya en particular en un testimonio, difundido este martes por la radio pública francesa France Inter, del ex ministro gaullista Jean Charbonnel. "Ya no tengo dudas. Pienso que ha sido asesinato", explicó Charbonnel. "La versión del suicido no cierra y los posibles culpables (...) actuaron en ese momento por razones puramente políticas, que iban más allá de un simple asunto inmobiliario", agregó el ex ministro, que habló de un "ajuste de cuentas político".

Robert Boulin apareció ahogado en un estanque con 50 cm de agua en Saint Leger en Yvelines (oeste de París). Oficialmente se suicidó después de ingerir barbitúricos, poco tiempo después de haber sido involucrado en un asunto inmobiliario en Ramatuelle, cerca de Saint Tropez, en la Costa Azul francesa (sureste).

Las declaraciones de Charbonnel fueron corroboradas por la hija de Alexandre Sanguinetti, otra figura del gaullismo y miembro influyente del Servicio de Acción Cívica (SAC), un grupo de acción oficioso y en algunos casos violento vinculado a medios gaullistas. "En los 15 días siguientes (ndlr: a la muerte de Boulin), dijo claramente "ha sido un asesinato, no puede ser otra cosa'", explicó en France Inter, refiriéndose a las declaraciones de su padre.

Según Sanguinetti, Robert Boulin tenía informaciones sobre una "red de facturas falsas" y por esa razón cree que Robert "se convirtió en un blanco", agregó, antes de declararse "dispuesta" a presentar su testimonio, al igual que Jean Charbonnel, ante la justicia.

"Indudablemente, son elementos sumamente importantes que deben conducir a una reapertura de la causa", cerrada desde 1991, afirmó Olivier Morice, abogado de la familia de Robert Boulin.