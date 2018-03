EEUU y Colombia firmarán polémico acuerdo militar esta semana

AFP 27/10/2009 - 19:19

El acuerdo para que Estados Unidos pueda utilizar siete bases militares colombianas será firmado por ambos países a fines de esta semana, posiblemente el viernes, declaró este martes el ministro colombiano de Defensa, Gabriel Silva, en Washington.

El acuerdo, que levantó una gran polémica en la región, "se estará firmando cuando yo regrese a Bogotá a fines de la semana", declaró en rueda de prensa Silva.

"Es posible" que la firma sea el viernes, añadió el ministro al ser preguntado sobre la fecha exacta.

Washington y Bogotá completaron en agosto un acuerdo que permitirá a Estados Unidos operar en al menos siete bases militares del país andino durante 10 años.

El acuerdo generó en especial el rechazo del gobierno venezolano, que ordenó una congelación de las relaciones comerciales con su vecino, y del ecuatoriano.

Los gobiernos latinoamericanos convocaron una cumbre extraordinaria de los países sudamericanos reunidos en Unasur, en la localidad argentina de Bariloche, para tratar el tema.

El ministro dijo que su gobierno respeta las "legítimas inquietudes" de algunos países, pero afirmó que no debería haber preocupación ante un acuerdo que es "un desarrollo de la misma política, no hay nada nuevo, no tiene ninguna implicación geopolítica".

"Es un paso mas en una cooperación que lleva mas de 50 años" entre Washington y Bogotá, subrayó Silva, quien regresa a su país el jueves tras dos días de visita a Estados Unidos.

Silva afirmó que "no es toda la región la que tiene precaución" con el acuerdo, al afirmar que Colombia coopera en materia de seguridad con varios países como México, Perú, Paraguay y Guatemala.

"La única forma de combatir eficazmente el crimen internacional, el narcoterrorismo y la inseguridad, es la cooperación entre todos los pueblos sin excepción", agregó el ministro, quien el lunes se entrevistó con su homólogo estadounidense, Robert Gates.

El acuerdo autoriza a militares estadounidenses a cooperar en tareas de vigilancia en la región, pero la autoridad sobre las bases y la actividad de todo el personal seguirá siendo competencia del gobierno colombiano, aseguraron reiteradamente ambos países.

Los críticos al pactos consideran que con las bases Estados Unidos pone otro pie militar en la región.

El ministro Silva no dio más detalles sobre el acuerdo, pero la semana pasada había anunciado que sería revelado en su totalidad cuando regresado de Estados Unidos.

El acuerdo empezó a ser negociado entre ambos países después de que Ecuador anunciara el año pasado que no iba a renovar su propio pacto con Estados Unidos para la utilización de la base de Manta, en el Pacífico.

El Congreso estadounidense aprobó el pasado jueves el presupuesto de Defensa para 2010, en el que se incluye una partida de 46 millones de dólares para tareas de renovación en la base colombiana de Palanquero.

Esa partida "no autoriza el establecimiento de una instalación militar o base de Estados Unidos para el estacionamiento permanente de Fuerzas Armadas estadounidenses en Colombia", detalla el presupuesto, consultado por la AFP.

En Washington, Silva se entrevistó también con representantes del Departamento de Estado y de la Casa Blanca. Este martes el ministro viajará al estado de Florida para reunirse con el jefe del Comando Sur, general Douglas Fraser.

