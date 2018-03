EEUU: congresistas piden que Venezuela entre en lista negra de terrorismo

AFP 27/10/2009 - 21:35

El representante republicano Connie Mack anunció este martes que presentó una resolución ante el Congreso estadounidense que pide al gobierno de Barack Obama incluir a Venezuela en la lista de países patrocinadores de terrorismo.

"Hoy (martes) introduje una resolución con mi buen amigo, el congresista Ron Klein (demócrata), que pide al gobierno que designe a Venezuela como país patrocinador de terrorismo", declaró Mack durante una audiencia sobre la presencia de Irán en América Latina en el Congreso.

"Venezuela es un peligro que no debe ser subestimado", añadió Mack.

La lista de patrocinadores de terrorismo sólo incluye en la actualidad a cuatro países, Cuba, Sudán, Irán y Siria, después de que Corea del Norte fuera retirada el 11 de octubre.

Los estados considerados patrocinadores de terrorismo no pueden recibir ayuda económica de Estados Unidos ni gozar de beneficios comerciales ni tratados financieros, entre otras prohibiciones.

La lista es actualizada anualmente por el Departamento de Estado y firmada por el presidente.

El texto de la resolución, obtenido por la AFP, afirma que "Venezuela ha suministrado repetidamente apoyo a actos internacionales de terrorismo, incluido el apoyo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Hezbolá, así como se ha alineado estrechamente con Irán".

Los congresistas denuncian entre otros aspectos los "más de 200 acuerdos bilaterales de cooperación militar con Irán" y los supuestos vínculos financieros y logísticos de la guerrilla colombiana y el régimen de Chávez.

La resolución bipartidista que anunció Mack será dirigida primero al Comité de Relaciones Exteriores, que luego puede reenviarla al subcomité de temas relacionados con América Latina o al subcomité de Terrorismo y No Proliferación Nuclear para su examen, explicaron fuentes de la oficina de Mack a la AFP.

La resolución debería en todo caso ser aprobada por el pleno de la Cámara de Representantes antes de llegar a la Casa Blanca.

Los demócratas dominan ambas cámaras del Congreso.

Mack es un republicano que representa al estado de Florida, miembro del subcomité de Relaciones Exteriores para asuntos de América Latina y habitual crítico del régimen de Hugo Chávez y de sus aliados en la región.

