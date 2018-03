EEUU: congresistas preocupados por próxima vista de Ahmadinejad a Brasil

AFP 27/10/2009 - 22:29

Congresistas republicanos y demócratas expresaron este martes preocupación ante la próxima visita del presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, a Brasil a fines de noviembre, donde será recibido por su homólogo brasileño Luiz Inacio Lula da Silva.

"Estoy preocupado por los avances diplomáticos del presidente Lula al presidente iraní Ahmadinejad", declaró durante una audiencia en el Congreso el jefe del subcomité sobre América Latina, el demócrata Eliot Engel.

"Cuando Venezuela amplía su relación con Irán no me gusta, pero lo atribuyo al presidente (Hugo) Chávez y a su distorsionada manera de ver el mundo. Pero cuando Brasil amplía sus lazos con Irán, me quedo desconcertado", agregó.

"En el futuro, creo que tendremos que ampliar nuestro diálogo con Brasil sobre los peligros de Irán y alentar a nuestros amigos en Brasilia a reconsiderar sus vínculos con Teherán", añadió.

"Brasil no debería seguir a Venezuela", opinó por su parte el líder de la bancada republicana en el subcomité, Connie Mack.

"Deberíamos prestar mucha atención a esta reunión entre Lula y Ahmadinejad", añadió, anunciando por otro lado una resolución, presentada junto a su par demócrata Ron Klein, para que el presidente Barack Obama declare a Venezuela país patrocinador del terrorismo.

Cuatro países -Cuba, Irán, Sudán y Siria- forman parte de esta lista que es revisada anualmente y promulgada por el presidente.

Lula y Ahmadinejad se reunieron en septiembre, durante la asamblea anual de la ONU en Nueva York.

La visita del presidente iraní a Brasil está prevista para el 23 y 24 de noviembre.

Tres comités legislativos de la Cámara de Representantes pasaron revista este martes durante la audiencia a la presencia iraní en América Latina, que ha despertado abiertamente la inquietud del gobierno estadounidense.

"No creo que se necesite mucha persuasión para darse cuenta de que los objetivos de Irán en esta parte del mundo (continente americano) no son benignos", advirtió el jefe del subcomité sobre Oriente Medio, Gary Ackerman.

"Tenemos que recordarles a nuestros amigos en América Latina que Estados Unidos ha suministrado miles de millones de dólares en ayuda y comercio" a la región, advirtió el jefe del subcomité de Terrorismo y No Proliferación (nuclear), Brad Sherman.

"Tenemos solamente información incompleta sobre la naturaleza de la presencia de Irán en la región", dijo por su parte el vicepresidente del Consejo de las Américas, Eric Farnsworth.

Irán ha ampliado el número de embajadas en la región a seis, mantiene vuelos directos con Caracas y los bancos iraníes mantienen presencia en la región, explicaron los expertos.

Los expertos presentes en la audiencia, sin embargo, reconocieron que no hay pruebas fehacientes de actividades terroristas de Irán en la región.

