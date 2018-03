Libro sobre Florence Cassez denuncia montaje mediático y un asunto de Estado

La detención y condena en México de la francesa Laurence Cassez por complicidad en secuestro fue un montaje mediático para reinvindicar a las fuerzas de seguridad y terminó siendo un asunto de Estado, afirma un libro de dos periodistas franceses que aparecerá la próxima semana.

"Florence Cassez, Jacinta, Ignacio et les autres peines mexicaines", de editorial First, comienza con el relato de la detención de Florence Cassez en el rancho "La chinitas", entre Ciudad de México y Cuernava, donde vivía su ex novio, Israel Vallarta Cisneros, presunto secuestrador.

Los autores del libro, los periodistas franceses Alain Devalpo y Anne Vigna, que saldrá a la venta en Francia el 12 de noviembre, relatan la llegada de un equipo del canal de televisión mexicano Televisa que transmitió "en directo" el operativo de la Agencia Federal de Investigación (AFI), un cuerpo de élite.

"¿Qué ocurrió realmente", se preguntan. "La AFI habría efectuado un montaje mediático para legitimar su acción contra los secuestradores y dar una buena imagen ante la opinión pública".

La detención de Cassez se produjo en plena campaña para las elecciones presidenciales de julio de 2006, en las que se impuso Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional (PAN, conservador).

En febrero de 2006, Genaro García Luna, entonces jefe de la AFI, que es en la actualidad "brazo derecho" de Calderón en la lucha contra la criminalidad, admitía ante la prensa que las imágenes de televisión del día de la detención "no era una liberación en vivo".

Florence Cassez, que ahora tiene 34 años, fue condenada en abril de 2008 a 96 años de cárcel, pena rebajada en apelación a 60 años.

Tras la primera condena, "la diplomacia francesa esperaba un sobreseimiento", indican Devalpo y Vigna. "La Constitución y el Código Penal fueron violados varias veces durante la instrucción" de la causa, sostienen.

Precisan que un mes después de la condena, "El Elíseo y Los Pinos" sedes presidenciales de Francia y México, "empiezan negociaciones subterráneas", según el diario mexicano Excélsior que habla de la "trama secreta del caso Cassez".

En diciembre de 2008 "interviene Ingrid Betancourt" -ex rehén franco-colombiana liberada meses antes tras más de seis años de cautiverio en manos de la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)-, agregan.

El presidente francés "Nicolas Sarkozy le pide que transmita un nuevo mensaje 'respetuoso de las decisiones de la justicia mexicana'" según una fuente de Excélsior.

Consideran que la "onda expansiva" de la visita que en marzo de 2009 hizo Sarkozy a México convirtió "una simple campaña de promoción de las tropas (ndlr: del AFI) en asunto de Estado".

Tras esa visita, Francia y México acordaron la creación de una comisión jurídica mixta que estudió un posible traslado de la francesa a su país, pero en junio pasado, Calderón anunció que era imposible enviarla a Francia dada la "asimetría de los sistemas jurídicos" de ambos países.

Para abordar los "meandros políticos-judiciales de un poder mexicano poco escrupuloso de las reglas de un Estado de derecho", según editorial First, los dos periodistas muestran en paralelo el acoso policial de los indígenas de Atenco (centro), donde en mayo de 2006 una impresionante intervención policial terminó con dos muertos y más de 200 detenidos, entre ellos 47 mujeres.

Una de ellas, Jacinta Francisco Marcial fue acusada del secuestro de seis policías. Jacinta fue detenida en agosto de 2006 y condenada en diciembre de 2008 a 21 años de cárcel. En agosto de 2009 se reconoció oficialmente que las pruebas habían sido fabricadas y un mes después fue liberada.

"Su caso muestra también cómo el Estado utiliza a la justicia para criminalizar un descontento popular nacido del abuso de las propias autoridades", afirman los autores del libro que trabajaron en base a informes policiales, documentos de la instrucción y testimonios de unas 50 personas en Francia y en México desde mayo de 2006.

