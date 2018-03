Zelaya da por fracasado el acuerdo tras la creación de un Gobierno unitario sin sus representantes

6/11/2009 - 20:36

El presidente derrocado hondureño Manuel Zelaya dio este jueves por fracasado el acuerdo alcanzado una semana antes entre el Gobierno 'de facto' y sus propios representantes para poner fin a la crisis política que vive el país desde el golpe de Estado del pasado 28 de junio, después de que el mandatario interino, Roberto Micheletti, anunciara anoche la creación de un Gobierno de unidad y reconciliación en Honduras sin representantes del mandatario depuesto.

TEGUCIGALPA, 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, lamentó este viernes la "interrupción" del proceso impulsado en Honduras bajo mediación del organismo regional para poner fin a la crisis hondureña e instó al Congreso de Honduras a pronunciarse sobre la restitución de Zelaya en la Presidencia y, por otro lado, al Gobierno interino a respetar el acuerdo alcanzado hace una semana en Tegucigalpa.

Zelaya, a través de su portavoz Jorge Reina, dio por "fracasado" el acuerdo después de que Micheletti anunciara este jueves la creación de un Gobierno de unidad y reconciliación sin representantes del mandatario despuesto cuando se cumplía la fecha límite prevista en el acuerdo para su constitución y tras dimitir en bloque el Gobierno interino para dar paso al de unidad y reconciliación, que según el acuerdo de la semana pasada debía crearse para este jueves.

"Nuestro trabajo nuestro esfuerzo se ve hoy boicoteado precisamente con las aspiraciones del señor Micheletti al querer presidir él el Gobierno de Unidad y de Reconciliación", lamentó Zelaya en declaraciones a Radio Globo.

Por su parte, Inzula dejó claro este viernes que "naturalmente, corresponde presidir (el Gobierno unitario) a quien detenta legítimamente el cargo de presidente", haciendo referencia a Zelaya.

Asimismo, calificó de "indispensable" que el Congreso "emita su pronunciamiento soberano sobre el punto pendiente del Acuerdo de San José" relativo a la restitución de Zelaya para que cumpla con el actual período presidencial que culmina el próximo 27 de enero de 2010.

"Las medidas aprobadas en el Acuerdo son claras y fueron suscritas por la libre voluntad de las partes. Espero que sin más subterfugios se cumplan para restablecer la democracia, la legitimidad institucional y la convivencia entre los hondureños", señaló Insulza.

El secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, consideró que el anuncio de Micheletti constituye "un incumplimiento flagrante del acuerdo" y que "la Comisión de Verificación debe evaluar la constitución de este Gobierno que a todas luces y a primera vista parece que es contrario al espíritu e incluso a la letra del acuerdo" y "proponer las acciones a tomar para un correcto e integral cumplimiento del acuerdo" que "debe ser cumplido en su integridad".

Dicha comisión, creada en virtud del acuerdo alcanzado, está integrada por el ex presidente chileno Ricardo Lagos y la secretaria de Trabajo estadouniednse Hilda Solís, así como otros dos representantes de Micheletti y Zelaya.

Asimismo, De la Iglesia, que participó en la primera misión de la OEA desplazada a Honduras el pasado 7 de octubre para impulsar una mesa de diálogo entre Micheletti y Zelaya, dejó claro que aunque el acuerdo entre las partes no fija "una fecha" para que el Congreso se pronuncie sobre el regreso del mandatario legítimo a la presidencia, ello no quiere decir que el Congreso "no pueda cumplir un elemento esencial del acuerdo".

"El Congreso tiene la responsabilidad de decidir sobre los mecanismos de la restitución del presidente Zelaya y el retorno constitucional previo al día 28 de junio", recalcó. "El Congreso decidirá lo que considere oportuno pero naturalmente tiene que tomar una decisión y si esa decisión no se produce no se podrá considerar que el acuerdo se ha cumplido", apostilló.

LA INCÓGNITA: QUIÉN PRESIDE EL GOBIERNO UNITARIO

En un primer comunicado, los representantes del Gobierno 'de facto' aseguraron que dimitieron de sus cargos y solicitaron que el gabinete fuera presidido por Micheletti pero en, un segundo documento, precisaron que el mandatario interino recibió una lista de nombres de los principales partidos políticos hondureños con sus candidatos para integrar el nuevo gobierno.

Entre los nombres de quienes conformarán el nuevo gabinete se encuentran Carleton Corrales, Julio Larios, Luci Navarrete, Marco Antonio Reyes, Alberto Sánchez, Gaspar Vallecillo, Maricela Bustillo, Roberto Leiva, Jorge Salgado, entre otros, el resto de los partidos que tendrán representación en este Gobierno serían elegidos por Micheletti.

En la misiva de los representantes del Gobierno 'de facto' no se indica quién dirigirá el gabinete de Conciliación pero la delegación de Micheletti estuvo todo el día de negociaciones con la Comisión de Verificación para resolver este punto, explicó el ex ministro de la Presidencia interino, Rafael Pineda Ponce, en rueda de prensa.

Al ser cuestionado sobre por qué no incluirían a Zelaya en el nuevo gabinete, Pineda Ponce respondió que en ninguna parte del Acuerdo de San José se establece que sea el presidente depuesto el que deba integrar inmediatamente el nuevo ejecutivo, sino que es el Congreso el que decidirá si el gobernante regresa a su puesto.

Asimsimo, Pineda Ponce precisó que dado que Micheletti aspira a que el gobierno esté representado por todas las fuerzas políticas está dispuesto a esperar "un poco más" para que Zelaya le remita sus candidatos a integrar el Ejecutivo unitario.

Micheletti solicitó a principios de esta semana a miembros de la sociedad civil, partidos políticos y al propio mandatario depuesto los nombres de quienes podrían integrar el gobierno, algo que fue considerado por Zelaya como una agresión ya que éste buscaba su restitución en el poder estuviera resuelta este mismo jueves.

Sin embargo, el Congreso todavía no se ha pronunciado sobre la restitución de Zelaya, algo que no hará hasta recibir el dictamen pertinente de la Corte Suprema de Justicia del país que ya solicitó este martes.

"Declaramos fracasado el acuerdo por el incumplimiento del régimen 'de facto' del compromiso de que en esta fecha debería estar organizado e instalado el Gobierno de unidad y de reconciliación nacional, el que por ley debe ser presidido por el presidente electo por el pueblo de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales", explicó Reina en este contexto.

ELECCIONES

Tras el anuncio de Micheletti sobre la creación de un Gobierno de unidad en el país, Zelaya, a través de su portavoz, criticó al Gobierno 'de facto' de "la preparación de un gran fraude político electoral para el 29 de noviembre". "Elecciones bajo dictadura son un fraude para el pueblo", subraya Zelaya en el comunicado.

Reina pidió a la OEA que se pronuncie sobre los últimos acontecimientos que se han producido en Honduras y siga condenando al gobierno de Micheletti y dejó claro que "el Gobierno electo por el pueblo no se prestará a encubrir, con apariencias, la ilegalidad profunda que encierra el golpe de Estado y la criminal conducta que se desempeña sobre el pueblo de Honduras y que se prepara como un gran fraude electoral".

Preguntado De Laiglesia si el Gobierno español y la comunidad internacional reconocerán los comicios presidenciales previstos para el 29 de noviembre si Zelaya no es restituido antes en el poder, el secretario de Estado iberoamericano español aseguró que el conjunto de la comunidad internacional espera "la restitución del orden democrático, la eficacia de ese acuerdo político y la celebración de las elecciones en un marco de reconciliación y de retorno a la normalidad institucional que permitan su pleno reconocimiento".