"No pienso en la Bota de Oro, sólo en ganar a España", asegura Gallegos

AFP 6/11/2009 - 20:56

Cotizaciones relacionadas Oro 1.347,16 +0,01%

El uruguayo Sebastián Gallegos, que se situó en cabeza de los goleadores del Mundial Sub-17 de fútbol tras su doblete del jueves ante Irán (2-1), aseguró que no piensa en ninguna distinción individual y que sólo tiene en mente ganar a España el lunes para acceder a semifinales.

"Hay que ir paso a paso. No pienso en la Bota de Oro (LONDOR.373 ) sólo en ganar a España el lunes y seguir en el torneo. No será nada fácil porque es un gran equipo, muy ofensivo y con jugadores muy buenos", comentó a la AFP el volante del Atlético de Madrid al hablar del premio al máximo realizador del torneo.

Gallegos, que acumula ya cuatro dianas, fue el héroe de la clasificación 'charrúa' para los cuartos, derribando por dos ocasiones el muro de los iraníes, que llegaban al partido como única formación que aún no había recibido un gol en la primera fase.

"El partido contra Irán nos aportó mucho y me vino muy bien el regreso de (Gonzalo) Barreto, con el que me entiendo muy bien, pero España es muy diferente, es un equipo que va mucho más al ataque y ante el que no será fácil aprovechar las oportunidades", apuntó.

A pesar de su juventud -en enero cumplirá 18 años-, ya ha cruzado el Atlántico y en las categorías inferiores del Atlético comparte vestuario con dos de sus próximos rivales, Borja y Koke, con los que coincidió el domingo en Kano, en la última jornada de la fase de grupos.

"Les dije que si llegábamos a enfrentarnos les íbamos a ganar y ellos me dijeron que no, que iba a ser al contrario", señaló entre risas.

El encuentro está programado para el lunes a las 15h00 GMT en Kaduna, una ciudad que los sudamericanos conocen muy bien porque fue allí donde disputaron sus dos primeros compromisos en el torneo, frente a Corea del Sur (derrota 3-1) y Argelia (victoria 2-0).

Para el centrocampista, uno de los 'diamantes en bruto' más cotizados del equipo, el escenario del choque beneficia a los suyos porque los hinchas locales les apoyarán mayoritariamente.

"Es en Kaduna donde mejor estamos, porque ya nos conocemos la ciudad. La mayoría de la gente estará apoyándonos, estará de nuestro lado y eso nos beneficiará", aseveró.

En los cuatro choques disputados, dos de ellos sin Barreto por problemas físicos, Gallegos se ha confirmado como una pieza clave en el esquema del técnico Roland Marcenaro, que no ha dudado en alabar a su jugador tras la determinante actuación ante los iraníes.

"Tenemos en nuestras filas al que por el momento es el máximo goleador y podemos decirlo alto", dijo.

En el encuentro de cuartos, el joven centrocampista 'celeste' podría coincidir en el campo con Sergi Roberto y Adrià Carmona, dos de los ocho muchachos que figuran en el 'grupo perseguidor', con tres dianas.

bur/dr/psr