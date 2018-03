Zelaya califica de "letra muerta" el acuerdo alcanzado con Micheletti

Agencias 6/11/2009 - 21:57 Comentarios

El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya dijo este viernes que el acuerdo firmado el pasado 30 de octubre con el entonces mandatario interino, Roberto Micheletti, es "letra muerta" después de que éste constituyera el Gobierno de unidad y reconciliación nacional sin incluir en él a Zelaya.

"No se puede dialogar con un Gobierno golpista, está evidentemente señalado, no son honestas las pláticas, no se sostiene el honor de la palabra", dijo Zelaya a los medios, al tiempo que aseguró que "ya que no tiene sentido" continuar buscando una salida a esta crisis política.

Estas declaraciones se producen después de que Micheletti pidiera a última hora del jueves la renuncia de sus ministros para que sus cargos pudieran ser ocupados por funcionarios escogidos de las listas presentadas por los partidos políticos de Honduras.