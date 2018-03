UE.- El primer ministro belga aceptará ser presidente de la UE si hay consenso

12/11/2009 - 18:53

El primer ministro belga, Herman Van Rompuy, no rechazará el puesto de primer presidente estable del Consejo Europeo si se logra un acuerdo durante la cumbre que celebrarán los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea el próximo jueves 19 de noviembre.

BRUSELAS, 12 (EUROPA PRESS)

"Si hay un consenso para pedirle a alguien que se convierta enpresidente del Consejo Europeo, el interesado no puede negarse", dijo Van Rompuy en la Cámara belga al ser preguntado acerca de su posible "vocación europea". En todo caso, matizó que actualmente no existe ese consenso.

"Un primer ministro en ejercicio no es candidato a tales funciones debido a las responsabilidades que asume en su propio país. No obstante, si se alcanza un consenso para pedirle que asuma una de esas funciones, no puede negarse", explicó Van Rompuy.

El democristiano belga de 62 años añadió que ni él, ni su gabinete, ni la diplomacia belga "han tomado la iniciativa sobre este asunto". "Leo, escucho y veo lo que se ha escrito y con frecuencia no me reconozco ni en lo bueno ni lo malo que se dice de mí", sentenció.

Ayer, el primer ministro sueco y presidente de turno de la UE, Fredrik Reinfeldt, admitió que tiene encima de la mesa más nombres que puestos y tendrá que continuar las consultas con el resto de sus colegas para intentar presentar en la cita de la próxima semana un candidato con posibilidades de lograr el apoyo suficiente.

Además de la persona que ocupará el cargo de presidente de la UE habrá que nombrar al alto representante de la política exterior y vicepresidente de la Comisión Europea, el segundo cargo importante que crea el nuevo Tratado de Lisboa que entrará en vigor el 1 de diciembre.

La intención inicial de la presidencia sueca era proceder a los nombramientos por unanimidad, pero Reinfeldt reconoce que, a la vista de la falta de acuerdo sobre los candidatos, habrá que recurrir al sistema de mayoría cualificada previsto en el propio Tratado.