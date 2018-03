Ibrahimovic confirma que reflexiona sobre su futuro en selección nacional

AFP 12/11/2009 - 19:08

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic confirmó este jueves que reflexione sobre su futuro en el equipo nacional, tras las declaraciones del nuevo seleccionador, Erik Hamrén, revelando las dudas del jugador.

"No he decidido nada", respondió el delantero del FC Barcelona, interrogado por el diario sueco Svenska Dagbladet sobre la continuación de su carrera con la camiseta sueca.

"Hay muchos parámetros que entran en juego. Mi familia, mi cuerpo... y hay que estar al 100% para jugar con la selección nacional, es por ello que uno juega", dijo.

"Si no estás al 100%, es difícil. Nunca hago las cosas a la mitad. No estamos clasificados para el Mundial y eso me ha afectado", reconoció Ibrahimovic, asegurando que sus palabras no tenían nada que ver con la nominación de un nuevo seleccionador.

Erik Hamrén había revelado el lunes que Zlatan Ibrahimovic le había dicho que podría dejar la selección nacional. En consecuencia, el potente delantero no figura en la lista de 24 jugadores convocados para enfrentarse a Italia en partido amistoso el 18 de noviembre.

