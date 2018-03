Messi tiene que ser el dueño del equipo, afirma Maradona

AFP 12/11/2009 - 20:34

El director técnico de la selección argentina, Diego Armando Maradona, aseguró este jueves que el joven delantero Leo Messi debe "ser el dueño del equipo", durante una rueda de prensa en la que dio a España como favorita para el partido amistoso del sábado.

"Tiene que ser el dueño del equipo, él lo sabe, tenemos al mejor del mundo, dentro de un equipo tiene que ser la frutilla del postre", dijo Maradona durante una rueda de prensa, tras el entrenamiento a puerta cerrada de la Albiceleste.

"A Messi lo cargamos de mucha responsabilidad, hizo el trabajo que le pedí. estoy muy contento con Messi", añadió Maradona, asegurando que ahora que se ha asegurado la clasificación para el Mundial 2010 de Sudáfrica y se ha acabado la presión, "la pulga" debe convertirse en el líder del equipo.

El técnico de la Albiceleste reconoció "que tuvimos momentos muy difíciles donde parecía que la selección argentina se quedaba fuera (del Mundial), pero con el grupo, íntimamente, sabíamos que podíamos lograrlo, y lo logramos en un campo muy difícil", añadió.

Maradona reconoció que las duras críticas que recibió le llevó a dejar "de mirar a muchos que antes miraba, dejé de hablar a muchos que antes hablaba, pero bueno... lo único que puedo pensar es en la selección", dijo.

Preguntado si está arrepentido por sus exabruptos contra la prensa tras el partido contra Uruguay del pasado 14 de octubre, en el que la victoria 1-0 supuso la clasificación de la Albiceleste para el Mundial y lo que va a decir cuando comparezca el domingo ante el comité disciplinario de la FIFA para explicarse, prefirió no hacer declaraciones.

"No voy a hablar del tema, diré lo que tenga que decir cuando vaya a declarar" el domingo, señaló.

Maradona no quiso dar muchos detalles del entrenamiento de esta tarde a puerta cerrada en la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas, en las afueras de la capital española, limitándose a señalar: "hicimos un trabajo muy bueno con dos equipos. Todavía no me decidido como vamos a salir a jugar a España, con qué jugadores".

Los jugadores argentinos, que tenían previsto jugar esta tarde un partido contra un equipo filial del Real Madrid, se dedicaron por la mañana principalmente al ejercicio físico antes de volver a entrenar el viernes por la tarde en el estadio Vicente Calderón, sede del encuentro contra España, al que Maradona consideró favorita.

"España es favorita como dicen todos, pero, por supuesto, yo técnico de Argentina, si aceptara eso sería desmerecer a mis jugadores", afirmó el director técnico argentino.

"España tiene jugadores como para que un técnico pueda trabajar con total tranquilidad. Está jugando un gran fútbol", añadió el técnico argentino, que consideró que la Roja "está en un momento brillante" y destacó el juego de su centrocampista Xavi Hernández.

"España tiene un equipo armado", añadió, afirmando que en el caso de Argentina "tenemos grandes jugadores, tenemos que encontrar el grupo, después el equipo y eso lo vamos a conseguir cuando estemos más tiempo juntos", concluyó.

gr/psr