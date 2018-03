Maradona evita revelar qué dirá FIFA el domingo por su ataque a la prensa

AFP 12/11/2009 - 20:51

El director técnico de la selección argentina, Diego Armando Maradona, prefirió este jueves no hacer declaraciones sobre sus exabruptos contra la prensa tras la victoria sobre Uruguay y remitió a su comparecencia el domingo ante la FIFA sin revelar lo qué dirá.

"No voy a hablar del tema, diré lo que tenga que decir cuando vaya a declarar", afirmó Maradona en una rueda de prensa, tras el entrenamiento de la Albiceleste este jueves.

El seleccionador argentino habló de esta manera tras ser preguntado si está arrepentido por las declaraciones contra la prensa que realizó tras la victoria sobre Uruguay el pasado 14 de octubre que supuso la clasificación de Argentina para el Mundial 2010 de Sudáfrica.

"Esto es para los que no creyeron en este seleccionado y para los que me trataron como una basura. Hoy estamos en el Mundial. Sin ayuda de nadie y con todos los honores. A los que no creyeron, que la chupen...", había declarado quien fuera el máximo ídolo del fútbol argentino como jugador.

Como consecuencia, la FIFA decidió dos días más tarde abrirle un expediente disciplinario por sus palabras ofensivas, ya que "según el artículo 58.a, quien sea que atente contra la dignidad de otra persona por sus actos o sus palabras debe ser sancionado", había destacado en su momento Joseph Blatter, presidente de la FIFA.

En su momento, el entrenador albiceleste justificó su exabrupto argumentando que se había tratado de un "desahogo" por las críticas y las presiones que había sufrido por el rendimiento de la selección y su agónica clasificación.

Sin embargo, ahora Maradona tendrá que acudir el domingo a declarar ante el comité disciplinario de la FIFA, un día después del partido amistoso contra España, con motivo del centenario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

