UE.- El presidente de la Eurocámara confía en poder someter a votación a la nueva CE el 9 de febrero

19/01/2010 - 15:49

El presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, confió hoy en que la nueva Comisión Europea pueda ser sometida a votación en el próximo pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) el próximo 9 de febrero, después de que la nueva candidata búlgara que sustituye a la polémica Rumiana Jeleva se someta al examen de los eurodipuatdos una semana antes.

ESTRASBURGO (FRANCIA), 19 (EUROPA PRESS)

Buzek presentó este calendario en rueda de prensa e hizo hincapié en que la renuncia de Jeleva no supone más que "un pequeño cambio" que no impide tener "muy claro" cuál es la 'hoja de ruta' para los próximos días. Eso sí, precisó que son fechas "provisionales" y no oficiales.

Como presidente del Parlamento Europeo debe garantizar que el proceso de audiciones concluirá "lo antes posible", dijo Buzek, pero también deben darse aún una serie de pasos.

En concreto, se refirió al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, que tiene que reunirse con la nueva candidata, la actual vicepresidenta del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, y confirmar la cartera que le será asignada. Y algunas de las comisiones parlamentarias que han examinado a los candidatos tienen que emitir aún su opinión.

Varios grupos políticos han aprovechado la dimisión de Jeleva para plantear un cambio de carteras entre distintos comisarios cuyas comparecencias no han dejado satisfechos a los eurodiputados. Tal es el caso, por distintas razones, del eslovaco Maros Sefcovic, la holandesa Neelie Kroes, el finlandés Olli Rehn o la griega Maria Damanaki.

En opinión del presidente de la Eurocámara, la nueva candidata será designada para Ayuda Humanitaria, la misma cartera que su predecesora, pero dejó claro que era su "punto de vista personal". Una vez Barroso aclare este punto, el Parlamento Europeo enviará el cuestionario que la candidata tendrá que contestar por escrito antes de ser sometida al examen oral.

Según los cálculos de Buzek, dicho cuestionario se enviará a finales de esta semana o principios de la próxima. Esto permitirá que la audición de Georgieva tenga lugar el día 2 ó 3 de febrero y que el nuevo colegio de comisarios sea aprobado o rechazado por la Eurocámara en el pleno de febrero, concretamente el día 9.

El próximo 11 de febrero los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reunirán en Bruselas en una cumbre extraordinaria para hablar de la situación económica y se pretende evitar que dicha cita tenga lugar sin que se haya formado aún la nueva Comisión.