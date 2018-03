Presidente Funes es el Lula de Centroamérica, según ex presidente argentino

AFP 19/01/2010 - 21:38

El ex mandatario argentino Eduardo Duhalde elogió el talante moderado del presidente salvadoreño, Mauricio Funes, y lo llamó el "Lula de Centroamérica" en alusión al líder brasileño.

"Si tuviera que tipificar diría que la impresión que tengo es que Funes es el Lula de Centroamérica, espero que así sea", declaró Duhalde a la AFP luego de reunirse con el gobernante centroamericano en San Salvador.

Lula representa "el gran equilibrio" en Sudamérica y es el hombre "capacitado" para llevar adelante un programa de progreso social con proyectos de desarrollo productivo".

"Me parece que acá (en El Salvador) con Funes estamos asistiendo al nacimiento de algo bastante parecido en Centroamérica", subrayó Duhalde.

De otro lado, Duhalde ratificó su intención de ser el candidato del peronismo para los comicios presidenciales del 2011 en Argentina.

"He lanzado la candidatura por mi partido, que es el partido de gobierno. Tengo que enfrentar naturalmente al ex presidente (Néstor) Kirchner (2003-2007), no voy a tener ninguna dificultad al lograr ser candidato de mi partido y tengo grandes expectativas de poder gobernar", indicó.

