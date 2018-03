Piñera corta una entrevista después de ser preguntado por la venta de sus empresas

19/01/2010 - 21:51

El presidente electo de Chile, Sebastián Piñera protagonizó este lunes su primer desencuentro con la prensa después de que un periodista del Chilevisión, canal del que es propietario, le interrogara acerca de la venta de sus acciones de la aerolínea LAN, según informó 'El Mercurio Digital'.

SANTIAGO, 19 (EUROPA PRESS)

El director de informativos del canal de televisión, Fernando Paulsen, aclaró, a través de Twitter, que el incidente se produjo después de que el periodista Iván Núñez preguntara a Piñera sobre la venta de sus acciones de la aerolínea chilena pese a la prohibición de interrogar al mandatario electo sobre cuestiones empresariales.

"Lo que se me informó es que el periodista de Sebastián Piñera acordó entrevistas con canales, pidiendo no hacer preguntas sobre empresas. Todos aceptaron. A Chilevisión no le informaron de esta restricción e Iván fue a hacerla. Antes de ello le recordaron la limitación lo que Iván criticó. Ello derivó en cancelación", escribe Paulsen.

Fuentes del canal confirman la versión del director de informativos, asegurando que Núñez tuvo que abandonar el recinto y solicitar a otra compañera que realizara la entrevista en su lugar por la negativa de los servicios de prensa de Piñera a continuar con la conversación.

El periodista ya se había referido a esta cuestión en otras ocasiones, la última en el debate electoral protagonizado por el ex presidente Eduardo Frei y por Piñera en el que preguntó a éste si conocía la "teoría de Tarzán: no soltar una liana sin coger otra", quiso saber Núñez.

El incidente se produce después de que el propio Piñera anunciara que renunciará a todas las empresas de las que es propietario antes de tomar posesión del cargo el 11 de marzo, para ejercer la gestión del país con total independencia de sus intereses personales. Sin embargo, en el caso de Chilevisión señaló que no perderá la propiedad sino que creará una fundación que se ocupe de su administración.