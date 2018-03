Blair buscó hasta el final salida diplomática a la crisis de Irak

AFP 19/01/2010 - 22:09

El ex ministro de Defensa de Tony Blair durante la guerra de Irak en 2003, Geoff Hoon, afirmó este martes que el ex primer ministro buscó hasta el final una solución diplomática, descartando cualquier pacto "incondicional" con George W. Bush un año antes del conflicto.

Hoon es el primer miembro del gobierno Blair que testifica delante de la comisión que investiga la polémica participación británica en Irak. El jueves lo hará el ex ministro de Exteriores Jack Straw, antes de la esperada comparecencia el 29 de enero del propio ex primer ministro.

El ex titular de Defensa consideró poco probable que Blair, como sugirió su ex jefe de comunicación Alastair Campbell, hubiera escrito en 2002 mensajes secretos al ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, prometiéndole apoyo militar en caso de invasión de Irak si fracasaba la vía diplomática.

Hoon estimó que Blair lo habría consultado si hubiera decidido implicar a su país en una acción militar en Irak. "Por eso no creo que se comprometiera de manera incondicional a hacer lo que fuera", declaró. "Creo que hasta la votación en la Cámara de los Comunes nuestra actitud en relación al recurso a la fuerza siempre fue condicional", aseguró. Los diputados británicos autorizaron la participación británica en la invasión en marzo de 2003.

La comisión de investigación publicó por otro lado cartas enviadas a Hoon por el ex fiscal general Peter Goldsmith. Éste advirtió en abril de 2002 de las "dificultades considerables" para justificar una operación militar en Irak desde el ámbito legal. Hoon recordó que el 7 de marzo de 2003, Goldsmith estimó finalmente que una intervención no sería ilegal. "Lo dijo de forma categórica", insistió.

El ex ministro de Defensa reconoció por otra parte que temía que las fuerzas armadas británicas, que desde finales de 2001 estaban ya implicadas en el esfuerzo aliado en Afganistán, tuvieran dificultades para asumir las exigencias de una invasión de Irak.

El Reino Unido envió finalmente 45.000 militares junto con las tropas estadounidenses.