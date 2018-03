Fiebre por "Avatar" sigue dominando la taquilla norteamericana

AFP 19/01/2010 - 23:30

La premiada y aclamada producción futurista de James Cameron "Avatar" se mantuvo al frente de la taquilla norteamericana cinco semanas después de su estreno, según cifras definitivas publicadas el martes después de un fin de semana largo en Estados Unidos.

La fábula ecologista en 3D de Cameron, realizador de "Titanic", que ya había sido un éxito mundial, amasó 54,4 millones de dólares entre el viernes y el lunes pasado, elevando a más de 504 millones de dólares su recaudación total solamente en Norteamérica.

La cinta estrenada el 18 de diciembre y que el domingo obtuvo los Globos de Oro más codiciados, el de Mejor Director y Mejor Película, lleva recaudado en el mundo entero más de 1.620 millones de dólares, acercándose a los 1.842 millones que ha recaudado "Titanic" en 13 años y que sigue siendo la más taquillera de la historia del cine.

La película, que costó más de 500 millones de dólares -300 millones para la producción y 200 millones para la comercialización- logró llegar a la marca de los primeros 500 millones de dólares en la taquilla norteamericana en 32 días, por delante de "The Dark Knight" (2008) que lo hizo en 45 días, mientras a "Titanic" le tomó 98 días -o 50 según el ajuste de las firmas especializadas que consideran la inflanción en el precio de las entradas al cine-.

"The Book of Eli", un filme de acción en el que Denzel Washington intenta, en un futuro cercano salvar de la dominación de un triste personaje -protagonizado por Gary Oldman- a un Estados Unidos en ruinas, se quedó con el segundo puesto al amasar 38,4 millones de dólares en la venta de entradas.

En el tecer lugar desde el fin de semana de su estreno se ubica "Lovely Bones", la historia realizada por Peter Jackson sobre una adolescente muerta que observa desde el más allá a su familia y a su asesino, registró más de 19 millones de dólares.

Las ardillas de la película infantil "Alvin and The Chipmunks 2" pierden un escalón y pasan al cuarto lugar, con 15,3 millones de dólares, acumulando 196 millones en cuatro semanas.

En el quinto lugar figuró "The Spy Next Door" con 13 millones de dólares, sgeuida por "Sherlock Holmes", el filme de acción de Guy Ritchie en el que Robert Downey Jr. encarna al célebre detective y Jude Law al fiel Watson, que juntó 12 millones de dólares este fin de semana, sumando 180 millones desde su estreno.

La comedia "It's complicated", protagonizada por Meryl Streep y Alec Baldwin, obtuvo 9,6 millones de dólares para ubicarse en el séptimo lugar, mientras "Leap Year", encarnada por Amy Adams ganó poco más de siete millones de dólares.

El drama "The Blind Side", protagónico que le dio a Sandra Bullock el domingo el Globo de Oro a Mejor Actriz de Drama, quedó de novena con 6,9 millones y cierra la lista la tragicomedia "Up in the air" con 6,5 millones de dólares tras siete semanas en los cines.

pb/afo