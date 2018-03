Triplete de argentino Jorge Córdoba deja profunda huella en fútbol uruguayo

AFP 22/02/2010 - 15:41

El delantero argentino Jorge Córdoba metió tres tantos en la goleada de 4-1 de River Plate ante Nacional y se convirtió en la figura de la quinta fecha del Torneo Clausura 2010 del fútbol uruguayo.

"Córdoba, el mejor", afirma El Observador, que agrega que el argentino de 22 años "fue gran figura con tres goles".

"El héroe del Prado se despachó con tres goles", señala Ultimas Noticias, y agrega que "la fuerza de sus goles cada vez se hace sentir más".

Fue "la figura de la cancha. Hizo tres goles nada menos que a un grande", señala el diario sobre el jugador que en 2008 jugaba Unión de Santa Fe, antes de llegar a River Plate en 2009.

"Córdoba valió triple", subraya por su parte El País.

"Fue un desahogo. No venía bien porque no estaba haciendo goles y lo peor era que el equipo no encontrraba el funcionamiento esperado", dijo a la prensa el jugador nacido en Santa Fé. "Tuve la suerte de convertir gracias a mis compañeros", agregó.

"La verdad que fue un partido soñado; pero no solo por mis tres goles, sino también por el rendimiento de mis compañeros. Es una alegría enorme. Nacional es un equipo grande que sale a ganar siempre y nosotros veníamos mal y de menor a mayor fuimos creciendo desde que comenzó el Calusura", afirmó.

Su compañero de equipo y de apellido, el zaguero colombiano Flavio Córdoba, en tanto, tuvo un desempeño destacado en el duelo de River ante Nacional disputado en la noche del viernes.

"El moreno se fue agigantando. Impasable", dijo El País sobre el zaguero de 25 años, que ya había jugado en River Plate de Uruguay entre 2005 y 2007, y a donde regresó en 2009, tras pasar por el Deportivo Cúcuta (Colombia, 2008).

También militó en el uruguayo Huracán Buceo (2004).

Por su lado, el delantero argentino Nicolás Guevara convirtió el tanto de la victoria 1-0 de Rampla Juniors sobre Tacuarembó.

Guevara se metió "como una cuña entre los centrales", comentó El País sobre el atacante que llegó a Rampla Juniors en 2009 procedente del argentino Temperley y que se ha transformado en una pieza clave del andamiaje 'picapiedra'.

A su vez, Alejandro Martinuccio, otro delantero argentino que se desempeña en el fútbol uruguayo, no convirtió en la victoria 3-1 de Peñarol sobre Liverpool el domingo, pero nuevamente tuvo un buen desempeño.

"Desnivelante por la punta. No pudieron con él", valoró El País sobre la actuación del atacante de 22 años, que antes de llegar a Peñarol en 2009 se desempeñó en Nueva Chicago, de Argentina.

Sin embargo, Ultimas Noticias subrayó que Martinuccio desperdició dos chances claras al fallar en el cabezazo.

yow/ev