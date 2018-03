Tevez se dispone a volver a Inglaterra para duelo con Chelsea (agente)

AFP 22/02/2010 - 17:33

El argentino Carlos Tevez, del Manchester City, está a punto de volver a Inglaterra para jugar contra el Chelsea el sábado, pese a que actualmente se encuentra en su país, donde sigue el estado de salud de su hija recién nacida, informó este lunes el agente del jugador.

"Cuando tu hija está en cuidados intensivos, se trata de una cuestión muy seria", declaró el Kia Joorabchian, representante del punta sudamericano, cuya hija nació prematuramente.

"Cuando estas cosas ocurren hay que lidiar con ellas y obviamente está pasando por un momento muy difícil", agregó, haciendo alusión al estado de ánimo del delantero.

Joorabchian señaló que hay motivos para confiar en la recuperación de la recién nacida. "Hay señales positivas" porque "su hija se está recuperadndo y todos estamos deseando que eso ocurra", manifestó el agente antes de apuntar que Tévez "estaba listo para volver" a Inglaterra para jugar contra el Liverpool el pasado domingo.

"Pero desafortunadamente la situación no mejoró", puntualizó, refiriéndose al estado de salud de la hija del argentino. "Sin embargo, ella mejoró durante el fin de semana y Carlos espera que las cosas vayan a mejor para su hija, porque quiere volver y jugar", señaló Joorabchian.

Asimismo, el agente afirmó que el jugador tuvo a su club informado en todo momento desde que abandonó Manchester. "Carlos ha tenido informado al club todos los días y se entrena diariamente", aseveró Joorabchian.

El punta sudamericano, según el entrenador de su equipo, el italiano Roberto Mancini, ignoró hasta ahora las peticiones del club Manchester para que vuelva a la disciplina del equipo.

La ausencia del 'Apache' significa que el club que dirige Mancini tiene sólo al togolés Emmanuel Adebayor como su único punta titular, lo que llevó al italiano a manifestar su frustración por la situación que viven sus hombres, que no marcaron ante el Liverpool en su último compromiso liguero.

"Tenemos una semana importante y no tenemos profundidad de banquillo y eso no es bueno", se quejó el entrenador. "Le ordené que volviera pero no nos ha hecho caso", mantuvo Mancini sobre Tevez.

