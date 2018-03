Irán, una cuestión de precio: ¿pesa más el dinero judío en Washington o el petróleo chií en Pekín?

Irak 1991. Operación 'Tormenta del desierto', "la madre de todas las batallas". A pesar de la victoria de la coalición internacional sobre el joven comandante Sadam Hussein, EEUU se queda a las puertas de Bagdad y de su supuesto potencial nuclear. No es suficiente. Durante años, las sanciones van en aumento hasta la declaración de guerra el 20 de marzo de 2003. Irán 2010. Mahmud Ahmadineyad ha sido recientemente reelegido presidente ante una comunidad internacional impotente que ve como sigue adelante con su programa nuclear. Los comicios no han sido suficientes. Las sanciones van en aumento hasta, ¿la declaración de una guerra?

Imposible. EEUU no puede permitirse un nuevo Irak en Irán. Siete años más tarde, Sadam Hussein ha sido derrocado, pero EEUU debe observar arrepentido el descrédito político provocado por si mismo, el desgaste de tropas, la desaprobación internacional, la desaparición del trío de las Azores (sólo Durao Barroso se salvó), la falta de fondos... y el poco probable perdón de los propios estadounidenses. Por ello, aunque la historia es cíclica, Obama no puede permitírselo. Al menos en este caso, EEUU no repetirá su historia. Con dos frentes como el iraquí y el afgano abiertos, ni Washington ni el Pentágono pueden permitirse una nueva guerra a la que Irán ya ha asegurado que respondería con "brutalidad".

Pero, EEUU debe hacer algo cuanto antes. Los avances del régimen de los ayatolás son imparables. El 21 de marzo planea iniciar la construcción de dos nuevas plantas de enriquecimiento de uranio y hace unas semanas comenzó a enriquecerlo al 20% dentro de sus fronteras. Descartada la opción militar, la administración Obama ha entrado en el juego de las sanciones. En él, cada país debe medir sus fuerzas, levantar las cartas y revelar sus acuerdos comerciales y militares para descubrir que dinero vale más y si compensa o no aumentar los embargos a Ahmadineyad.

Comienza el juego: turno de Israel

El primer equipo lo forman EEUU e Israel. "El estado sionista no puede permitirse un Irán nuclear" y por ello presiona a EEUU a tomar medidas, asegura a EcoDiario.es Luciano Zaccara, director del Observatorio electoral del TEIM. "EEUU debe conseguir su objetivo (imponer sanciones) a toda costa", prosigue el investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en Ián. La influencia del lobby judío en el entramado político y empresarial de EEUU es enorme y no tenerlo contento podría salir muy caro a la administración Obama. "Pero las sanciones son una opción remota teniendo en cuenta la negativa de China y las reticencias de Rusia", explica Zaccaro, días después de que EEUU aprobase unas sanciones unilaterales que no se han tomado en serio desde Irán. Sólo el consenso de la ONU logrará un aumento significativo de ellas y la recapitulación de Irán.

Para ello es necesario convencer a China y Rusia y la mejor manera es desacreditar al gobierno iraní, asegurarles que con este tipo de autoridad basada en la violencia no se puede discutir, sólo cabe la vía de las sanciones ante una mayor incidencia de los Guardias de la Revolución en las decisiones de interés y cuando la represión se ha convertido en la única forma de un deslegitimado gobierno iraní para mantenerse en el poder, señala el investigador. Se trata de cambiar o centrar la estrategia estadounidense en el país, un cambio en el que la secretaria de Estado, Hillary Clinton ha cumplido un papel fundamental.

El pasado lunes, Clinton ponía en alerta al mundo al asegurar que Irán se encamina hacia una "dictadura militar" bajo el mando de los pasdarán o guardianes de la revolución. La estrategia continuaba al día siguiente cuando insistía en la idea y aseguraba que "no existen pruebas de que su programa nuclear tenga fines pacíficos" y mucho menos teniendo en cuenta el incremento del poder militar en la sociedad iraní.

Una jugada maestra de Clinton de convence a Rusia y China

EEUU ha sabido jugar sus cartas y los deseos del dinero judío podrían prevalecer sobre las presiones del petróleo iraní. Un día después, Rusia, uno de los países con derecho a veto en la ONU y reticentes a las sanciones, anunciaba que retrasaba por motivos "técnicos" el envío de sistemas anti misiles S-300 a Irán, y el portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, Andrei Nesterenko aseguraba que "si bien en la actualidad no hay en marcha ningún trabajo en el Consejo de Seguridad para preparar unas posibles sanciones, dadas las circunstancias actuales, no podemos descartar por completo la posibilidad de comenzar este trabajo".

También el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, afirmaba que Moscú está muy alarmada por la falta de cooperación de Irán con la Agencia Internacional de la Energía Atómica "y no podemos aceptar esto, el hecho de que Irán rechaza cooperar con la AIEA". Todo, precisamente, al día siguiente de que el primer ministro israelí, Benajmin Netanyahu, visitase Moscú y coincidiendo en el tiempo con su petición de un "embargo energético inmediato a Irán".¿Promesas de oro judío también en el Kremlin?

En este contexto, la posición de China cobrá mas importancia si cabe. También con poder de veto en la ONU, China debe elegir ahora entre poner en entredicho una ya maltrecha relacione con EEUU o hacer peligrar sus acuerdos con Irán, el tercer exportador del crudo a China, un país enormemente dependiente del petróleo exterior para mantener viva su industria. Varios expertos, aseguran ahora que China no se arriesgará a perder de todo el beneplácito de EEUU, justo cuando la crisis de Google y el Dalai ha estado a punto de rompen el delgado hilo que los une.

El tema iraní se reduce así pues a una cuestión de precio: ¿pesa más el dinero judío en Washington o el petróleo chií en Pekín?