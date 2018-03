Scorsese y Di Caprio estrenan en primer lugar el thriller "Shutter Island"

AFP 22/02/2010 - 21:53

El director Martin Scorsese y su último actor fetiche Leonardo Di Caprio llegaron a las salas con el thriller "Shutter Island", que conquistó al público de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, según cifras definitivas de la firma especializada Exhibitor Relations.

La película es el mayor estreno para ambos en un fin de semana de apertura, con más de 41 millones de dólares en las boleterías, indicó la firma el lunes.

Adaptada de un libro de Dennis Lehane, el filme es un "thriller" policial con elementos de fantasía y horror en el que Di Caprio interpreta a un oficial que investiga una desaparición en un asilo pisquiátrico en los años 1950.

Se trata de la cuarta colaboración entre el director ganador del Oscar y Di Caprio, tras "The Departed", "Gangs of New York" y "The Aviator".

"Shutter Island" desplazó con comodidad a la favorita del fin de semana pasado, la comedia repleta de estrellas "Valentine's Day".

El filme romántico con las actuaciones de Julia Roberts, Anne Hathaway, Jessica Biel, Jennifer Garner y Jessica Alba, entre otros, recaudó 16,6 millones de dólares.

"Avatar" se ubicó en el tercer lugar y sigue marcando historia en la recaudación del cine en Hollywood, donde figura como la película más exitosa de todos los tiempos, con ventas por un total de más de 2.000 millones de dólares en todo el mundo.

En su décima semana desde el estreno en América del Norte el filme de James Cameron logró 16,2 millones de dólares.

El cuarto puesto fue para la obra de aventura-fantasía "Percy Jackson & the Olympians", con 15,2 millones de dólares.

Quinta quedó "The Wolfman", con 9,8 millones, y sexta la romántica "Dear John", con 7,1 millones de dólares.

La película infantil "The Tooth Fairy" sigue entre las más vistas tras cinco semanas en los cines, con una recaudación de 4,3 millones de dólares que la ubicó en el séptimo lugar.

En el octavo puesto destacó este fin de semana "Crazy Heart", la única cinta con nominaciones al Oscar que está entre las más taquilleras de la semana con 2,9 millones de dólares recaudados tras 10 semanas en las carteleras de contados cines de obras independientes.

Se trata de un drama romántico sobre un músico de country perdido en su propio destino, protagonizado por Jeff Bridges y Maggie Gyllenhaal, ambos nominados al Oscar del próximo 7 de marzo por sus interpretaciones.

Cierran la lista de las 10 cintas más vistas la película de acción "From Paris With Love", protagonizada por John Travolta y que recaudó 2,6 millones de dólares, seguida por "Edge of Darkness", el thriller que marcó el regreso de Mel Gibson a las carteleras, que amasó 2,2 millones de dólares y que después de cuatro semanas en los cines de Norteamérica ha recaudado poco más de 37 millones de dólares.

