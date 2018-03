Zimbabue niega haber vendido uranio a Irán

26/04/2010 - 17:06

HARARE, 26 (Reuters/EP) El Gobierno de Zimbabue negó este lunes las informaciones que apuntan a que ha firmado un acuerdo para vender uranio a Irán, al tiempo que recordó que no se sabe con certeza si el país africano cuenta con reservas de este material utilizado en la fabricación de bombas atómicas.

El ministro de Industria y Comercio, Welshman Ncube, desmintió así los detalles publicados por el 'Daily Telegraph'. El diario británico había señalado que Harare iba a permitir a Teherán extraer las reservas de uranio. A cambio, Zimbabue recibiría petróleo.

"No es cierto, no se ha firmado un acuerdo así", dijo Ncube. "Primero se debe demostrar que hay depósitos de uranio y eso no se ha hecho", prosiguió. Sin embargo, el presidente zimbabuense, Robert Mugabe, afirmó previamente que en el país había dichas reservas.

Mugabe recibió la semana pasada la visita de su par iraní, Mahmud Ahmadineyad, acto que aprovechó para expresar su apoyo a su controvertido programa nuclear y para acusar a Occidente de intentar castigar a los dos estados por reafirmar su independencia.

Ncube relató que durante la visita se firmaron acuerdos de cooperación en los sectores de la energía, la ciencia, la tecnología y la agricultura, aunque las partes todavía tienen que concretar algunos detalles.