Berlusconi no se considera "experto" en matrimonios

26/04/2010 - 18:52

El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, admitió este lunes no haber tenido "particulares felices resultados" en el ámbito conyugal, por lo que no se considera "experto" en matrimonios.

ROMA, 26 (EUROPA PRESS/ Gloria Moreno)

Berlusconi hizo estas declaraciones durante la conferencia de prensa que celebró la mañana de este lunes junto a su amigo y primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, en Villa Gernetto, la mansión que posee en la localidad de Lesmo, en el norte de Italia.

Preguntado sobre el secreto del "matrimonio político" que le une a Putin, Berlusconi respondió que se le puede llamar "experto en muchos sectores". "En urbanística, editoriales, televisión, deporte, administración pública", detalló. Sin embargo, "no he tenido particulares felices resultados por lo que respecta a los matrimonios, por lo que me abstengo de dar sugerencias", declaró en tono bromista y con una sonrisa en los labios.

Aun con todo, quiso subrayar que "para pelearse es necesario ser dos, pero para divorciarse, según me ha dicho recientemente alguien que conocéis, basta con uno", recordó, en alusión a su segunda mujer, Verónica Lario, que ahora hace un año anunció su intención de divorciarse de él.

Aunque otra persona que también podría sentirse aludida a través de estas palabras es el presidente de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini, con quien la semana pasada mantuvo un acalorado enfrentamiento en público.

En la rueda de prensa, Berlusconi y Putin informaron sobre los nuevos acuerdos de colaboración que han firmado en materia energética y comercial. En esta línea, sobresale el Memorándum de Entendimiento suscrito entre la italiana Enel y la rusa Inter Rao Ues para colaborar en la construcción de nuevas plantas de energía nuclear así como en investigación técnica, eficiencia energética y distribución, tanto en Rusia como en los países del este de Europa.

Por su parte, Berlusconi anunció que los trabajos de construcción de la primera central nuclear en Italia empezarán dentro de tres años, a poder ser, antes de que termine esta legislatura.

Otro de los temas que se abordaron fue la reconstrucción de L'Aquila, la ciudad del centro de Italia que el año pasado quedó seriamente dañada como consecuencia de un terremoto. Rusia se comprometió hoy a invertir entre 7,2 y 9 millones de euros en la reconstrucción del Palacio Ardinghelli y la Iglesia de San Gregorio Magno.